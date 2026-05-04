O chimpanzé mais famoso da cultura pop encontrou, enfim, uma rotina compatível com sua natureza. Aos 43 anos, Bubbles vive no Center for Great Apes, nos Estados Unidos, onde desfruta de um ambiente protegido, autonomia e convivência com outros primatas. Distante dos holofotes que marcaram sua juventude ao lado de Michael Jackson, ele hoje pesa cerca de 84 kg, mantém hábitos tranquilos e tem seu bem-estar garantido financeiramente pelo espólio do cantor.

No santuário, Bubbles construiu uma rotina que prioriza estímulos naturais e liberdade de escolha. Ele integra um grupo com outros chimpanzés e exerce uma liderança calma, interagindo conforme sua própria vontade. Entre suas atividades favoritas está a pintura: o primata passa longos períodos criando telas coloridas, demonstrando concentração e senso de conclusão — só entrega suas obras quando as considera prontas.

Além do lado artístico, o chimpanzé mantém um comportamento brincalhão. Episódios em que surpreende tratadores com água ou areia fazem parte de sua forma de interação, agora dentro de limites seguros e respeitosos à sua espécie. O espaço onde vive foi estruturado para garantir exatamente isso: independência, enriquecimento ambiental e ausência de exploração.