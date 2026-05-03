Segundo informações do boletim de ocorrência, o drama começou há 13 anos, quando a vítima sofreu um grave acidente de trânsito. Na época, ele ficou cerca de 15 dias internado em uma UTI e, como sequela, desenvolveu um coágulo na cabeça.

Uma história marcada por sofrimento e luta terminou de forma trágica na manhã desta sexta-feira (1), Dia do Trabalhador, em Piracicaba. Um homem de 57 anos morreu após dias internado, após não resistir às complicações de uma lesão cerebral antiga.

Anos depois, há cerca de quatro anos, o homem voltou a se ferir ao cair dentro de casa e bater a cabeça, o que agravou ainda mais seu estado de saúde, levando a uma nova internação por dias.

No dia 26 de abril deste ano, por volta das 7h, o homem sofreu uma convulsão em casa. O SAMU foi acionado às pressas e o levou até a UPA Vila Cristina. Ainda no mesmo dia, devido à gravidade do quadro, ele foi transferido para o Hospital dos Fornecedores de Cana, onde precisou ser intubado.

Apesar dos esforços médicos, a vítima não resistiu. O óbito foi confirmado às 8h01 do dia 1º de maio, tendo como causa, segundo o boletim, lesão cerebral antiga.