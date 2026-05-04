O modelo de cobrança do IPVA no Brasil pode mudar nos próximos anos. Uma proposta em tramitação no Congresso Nacional sugere que o imposto deixe de ter como principal base o valor de mercado do veículo e passe a considerar o peso como critério central.

A mudança está prevista na PEC 3/2026, apresentada neste ano e ainda em estágio inicial de análise. Por se tratar de uma emenda à Constituição, o texto precisa ser aprovado em dois turnos na Câmara dos Deputados e no Senado antes de qualquer implementação.

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