Nesta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os públicos! Os ingressos já estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do cinema.
VEJA MAIS:
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ESTREIAS
O DIABO VESTE PRADA 2: Lidando com o colapso do jornalismo, Miranda precisa enfrentar ainda mais um obstáculo: sua antiga secretária Emily, que, agora, é uma executiva de alto escalão numa marca de luxo, tomando as decisões publicitárias da grife e, por isso, entrando no caminho de Miranda.
2DIE4 – 24H NO LIMITE: Experiência imersiva que acompanha a trajetória do piloto brasileiro Felipe Nasr na corrida de Le Mans, famosa por durar 24 horas.
ZICO, O SAMURAI DE QUINTINO: Um olhar original sobre a vida e a carreira de Arthur Antunes Coimbra, Zico, o Samurai de Quintino investiga em diversas dimensões a personalidade única de um dos maiores jogadores da história do futebol. Navegando pelo arquivo pessoal do craque - até então inédito para o público -, o filme costura histórias e personagens de sua trajetória de ídolo no Flamengo, na Seleção e no Japão.
EXIT 8: Um homem preso em uma passagem infinita de metrô parte em busca da Saída 8. As regras de sua jornada são simples: não ignore nada fora do comum; se descobrir alguma anomalia, volte imediatamente; caso contrário, continue; em seguida, saia pela Saída 8. Mas, mesmo um único descuido o enviará de volta ao início.
SEGUEM EM CARTAZ
MICHAEL: Cinebiografia do Rei do Pop, Michael Jackson. O longa traz uma representação de sua vida e do legado, contando sua história além da música, traçando sua jornada desde a descoberta de seu talento até se tornar o artista visionário, cuja ambição criativa alimentou uma busca incansável para se tornar o maior artista do mundo.
SUPER MARIO GALAXY - O FILME: Após salvar o Reino dos Cogumelos, Mario embarca em uma nova aventura galáctica ao lado de seus aliados para enfrentar um poderoso e inédito vilão, em uma jornada cheia de ação e emoção.
UM PAI EM APUROS: No limite da tensão, uma mãe cansada de cuidar sozinha da casa e dos filhos decide se dar férias e deixa tudo sob os cuidados do marido.
Outros títulos que seguem em exibição:
- A Maldição da Múmia;
- Velhos Bandidos;
- Tainá E Os Guardiões Da Amazônia - Em Busca Da Flecha Azul.