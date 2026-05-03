Uma cena digna de filme movimentou a tarde desta sexta-feira (1) em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba. Uma motocicleta roubada acabou sendo recuperada graças à atitude rápida e corajosa de um guarda civil municipal — detalhe: ele estava de folga.
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Segundo as informações, a moto havia sido levada no último dia 30, bem perto da delegacia, o que já causava revolta. Mas o desfecho veio de forma surpreendente!
O GCM Rafael, mesmo fora do serviço, bateu o olho e desconfiou na hora ao ver um suspeito circulando com uma moto com as mesmas características da que havia sido roubada. Sem pensar duas vezes, ele resolveu agir!
Com sangue frio, o agente seguiu o indivíduo até um ponto seguro e fez a abordagem. Na checagem, não teve dúvida: era a moto roubada.
A situação exigiu reforço, e equipes da Guarda Civil Municipal foram acionadas para dar apoio à ocorrência. O suspeito acabou detido e levado para a delegacia, onde ficou à disposição da Justiça.
Final feliz: a motocicleta foi recuperada e será devolvida ao verdadeiro dono.