Segundo as informações, a moto havia sido levada no último dia 30, bem perto da delegacia, o que já causava revolta. Mas o desfecho veio de forma surpreendente!

Uma cena digna de filme movimentou a tarde desta sexta-feira (1) em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba. Uma motocicleta roubada acabou sendo recuperada graças à atitude rápida e corajosa de um guarda civil municipal — detalhe: ele estava de folga.

O GCM Rafael, mesmo fora do serviço, bateu o olho e desconfiou na hora ao ver um suspeito circulando com uma moto com as mesmas características da que havia sido roubada. Sem pensar duas vezes, ele resolveu agir!

Com sangue frio, o agente seguiu o indivíduo até um ponto seguro e fez a abordagem. Na checagem, não teve dúvida: era a moto roubada.

A situação exigiu reforço, e equipes da Guarda Civil Municipal foram acionadas para dar apoio à ocorrência. O suspeito acabou detido e levado para a delegacia, onde ficou à disposição da Justiça.