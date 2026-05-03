O duelo começou quente na noite deste sábado (2) em Saquarema-RJ contra o Sampaio Corrêa, que foi logo na pressão em cima do XV. Nos primeiros minutos, Walber apareceu livre na área e mandou para o fundo da rede, abrindo o placar e colocando vantagem sobre o Nhô Quim.
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Mas quem achou que o "visitante indigesto" ia se entregar, se enganou feio. Com sangue nos olhos e postura de time grande, o alvinegro piracicabano confirmou a fama de se sentir à vontade fora de casa e respondeu ainda no primeiro tempo. João Victor apareceu bem na área e deixou tudo igual, recolocando o XV no jogo: 1 a 1 e bola viva.
Após o gol, os Nhô Quim tomou as ações da partida e quase marcou o segundo gol, em três oportunidades.
Na etapa final, o ritmo caiu no começo, o XV descompactou, errou passes e o "bicho pegou no fim. O time da casa partiu pra cima tentando o gol da vitória a qualquer custo. Só que a marcação do Nhô Quim foi precisa, a defesa virou muralha e segurou o resultado no sufoco. O goleiro Victor Golas teve uma atuação segura.
Ponto de ouro
Com o empate, o XV segue firme e forte na ponta do Grupo 14 do Campeonato Brasileiro da Série D, agora com 9 pontos. A equipe mostra que está na briga pela classificação. O Velo Clube ainda joga hoje contra o Nova Iguaçu, e pode chegar a 10 pontos em caso de vitória.
O reencontro entre Nhô Quim e " Galo carioca" já tem data marcada: dia 9 de maio, às 19h, no caldeirão do Estádio Barão de Serra Negra. A promessa é de casa cheia e clima de decisão na abertura do returno.