O duelo começou quente na noite deste sábado (2) em Saquarema-RJ contra o Sampaio Corrêa, que foi logo na pressão em cima do XV. Nos primeiros minutos, Walber apareceu livre na área e mandou para o fundo da rede, abrindo o placar e colocando vantagem sobre o Nhô Quim.

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Mas quem achou que o "visitante indigesto" ia se entregar, se enganou feio. Com sangue nos olhos e postura de time grande, o alvinegro piracicabano confirmou a fama de se sentir à vontade fora de casa e respondeu ainda no primeiro tempo. João Victor apareceu bem na área e deixou tudo igual, recolocando o XV no jogo: 1 a 1 e bola viva.