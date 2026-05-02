Um caso cheio de dúvidas chamou a atenção na manhã deste sábado (2) em Piracicaba. Um homem deu entrada já sem vida na UPA Vila Cristina, após ter sido atendido no local horas antes.
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Segundo informações, a vítima procurou atendimento no dia anterior com sinais de agressão e após sofrer uma crise convulsiva. Após ser medicado e apresentar melhora, ele deixou a unidade por conta própria.
No entanto, pouco tempo depois, o homem retornou à UPA já em óbito, causando espanto entre os profissionais de saúde.
Outro detalhe que aumentou o mistério é que a identidade informada por ele anteriormente pode não ser verdadeira, dificultando a identificação oficial.
A Polícia Militar foi acionada e acompanhou a ocorrência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames devem apontar a causa da morte e confirmar quem é a vítima.
O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.