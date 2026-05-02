02 de maio de 2026
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MISTÉRIO

Homem espancado abandona UPA e é achado morto em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1
Após ser atendido na UPA, o homem deixou o local por conta própria, e foi encontrado morto perto de um córrego
Após ser atendido na UPA, o homem deixou o local por conta própria, e foi encontrado morto perto de um córrego

  Um caso cheio de dúvidas chamou a atenção na manhã deste sábado (2) em Piracicaba. Um homem deu entrada já sem vida na UPA Vila Cristina, após ter sido atendido no local horas antes.

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Segundo informações, a vítima procurou atendimento no dia anterior com sinais de agressão e após sofrer uma crise convulsiva. Após ser medicado e apresentar melhora, ele deixou a unidade por conta própria.

No entanto, pouco tempo depois, o homem retornou à UPA já em óbito, causando espanto entre os profissionais de saúde.

Outro detalhe que aumentou o mistério é que a identidade informada por ele anteriormente pode não ser verdadeira, dificultando a identificação oficial.

A Polícia Militar foi acionada e acompanhou a ocorrência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames devem apontar a causa da morte e confirmar quem é a vítima.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.

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