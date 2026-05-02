Se você deixou para depois, o momento é agora. O mutirão do cartório eleitoral segue neste sábado (2) em Piracicaba — e a pressão só aumenta. Com mais de 66 mil títulos cancelados, a cidade entrou em modo de urgência e a fila já virou rotina no local.

LEIA MAIS

Logo cedo, o cenário se repete: gente chegando antes do sol, corrida por senha e medo de ficar de fora das eleições. Quem foi no plantão desta sexta, feriado de 1 de maio já viu — fila gigantesca, clima tenso e muita gente tentando resolver o que foi deixado pra última hora.