02 de maio de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ÚLTIMA CHANCE

Multidão corre no cartório de Piracicaba salvar título cancelado

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo/Claudinho Coradini/Pira1/JP
Com 66 mil títulos cancelados a cidade entrou em modo de emergência.
Com 66 mil títulos cancelados a cidade entrou em modo de emergência.

  Se você deixou para depois, o momento é agora. O mutirão do cartório eleitoral segue neste sábado (2) em Piracicaba — e a pressão só aumenta. Com mais de 66 mil títulos cancelados, a cidade entrou em modo de urgência e a fila já virou rotina no local.

LEIA MAIS

Logo cedo, o cenário se repete: gente chegando antes do sol, corrida por senha e medo de ficar de fora das eleições. Quem foi no plantão desta sexta, feriado de 1 de maio já viu — fila gigantesca, clima tenso e muita gente tentando resolver o que foi deixado pra última hora.

Hoje tem atendimento — mas é necessário chegar cedo ou ficar pra trás. O cartório funciona das 9h às 15h, por ordem de chegada. Não tem agendamento, não tem garantia: quem chega primeiro, entra.

Quem precisa encarar a fila: pessoas que vão tirar o primeiro título, ou regularizar e não tem biometria.

Quem pode fugir da multidão:

Se já tem biometria, dá para resolver tudo pela internet. Simples, rápido e sem fila.

Só em Piracicaba, são quase 60 mil pessoas com título cancelado. E o prazo final está batendo na porta: 6 de maio.

Quem não regularizar pode enfrentar bloqueios, problemas com documentos e até ficar fora da votação.

O que levar: Documento com foto, comprovante de endereço, reservista (para homens de 19 anos em 2026).

O mutirão está acontecendo HOJE. A fila está grande. O prazo está acabando.

O Cartório elétrica está localizado na rua Gomes Carneiro, número 1121 com a avenida Amando de Salles Oliveira. Os telefones de atendimento são: (19) 3422 9389, ze 093, 3434 9453, ze 144 e 3422 3

876, ze 270.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários