Se você deixou para depois, o momento é agora. O mutirão do cartório eleitoral segue neste sábado (2) em Piracicaba — e a pressão só aumenta. Com mais de 66 mil títulos cancelados, a cidade entrou em modo de urgência e a fila já virou rotina no local.
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Logo cedo, o cenário se repete: gente chegando antes do sol, corrida por senha e medo de ficar de fora das eleições. Quem foi no plantão desta sexta, feriado de 1 de maio já viu — fila gigantesca, clima tenso e muita gente tentando resolver o que foi deixado pra última hora.
Hoje tem atendimento — mas é necessário chegar cedo ou ficar pra trás. O cartório funciona das 9h às 15h, por ordem de chegada. Não tem agendamento, não tem garantia: quem chega primeiro, entra.
Quem precisa encarar a fila: pessoas que vão tirar o primeiro título, ou regularizar e não tem biometria.
Quem pode fugir da multidão:
Se já tem biometria, dá para resolver tudo pela internet. Simples, rápido e sem fila.
Só em Piracicaba, são quase 60 mil pessoas com título cancelado. E o prazo final está batendo na porta: 6 de maio.
Quem não regularizar pode enfrentar bloqueios, problemas com documentos e até ficar fora da votação.
O que levar: Documento com foto, comprovante de endereço, reservista (para homens de 19 anos em 2026).
O mutirão está acontecendo HOJE. A fila está grande. O prazo está acabando.
O Cartório elétrica está localizado na rua Gomes Carneiro, número 1121 com a avenida Amando de Salles Oliveira. Os telefones de atendimento são: (19) 3422 9389, ze 093, 3434 9453, ze 144 e 3422 3
876, ze 270.