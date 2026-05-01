Na primeira nota divulgada, a morte já havia gerado forte repercussão. Agora, com a identificação, familiares, amigos e moradores da cidade passaram a prestar homenagens nas redes sociais, destacando o carinho e a alegria do menino.

Foi identificado como Dominick Ruan Quintino da Silva, de 5 anos, o menino que morreu após passar mal dentro de uma escola municipal de Piracicaba, na quinta-feira (30). A confirmação da identidade da criança aumentou ainda mais a comoção em torno do caso.

Segundo as informações apuradas, Dominick passou mal durante o período escolar e precisou ser socorrido às pressas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado em estado grave para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Rezende, mas não resistiu.

De acordo com as informações, o menino tinha síndrome de Williams, uma condição genética rara. A mãe da criança fez publicações emocionadas nas redes sociais, que sensibilizaram centenas de pessoas e ampliaram a repercussão do caso.

Até o momento, não há detalhes oficiais sobre as circunstâncias exatas que levaram ao mal súbito. O caso segue gerando questionamentos e tristeza profunda na cidade.