Uma noite de véspera de feriado virou cena de susto e correria na Avenida Raposo Tavares, não noite desta quinta-feira(30).
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Segundo as informações, o motorista de um Hyundai Tucson levou um susto ao se deparar com um morador de rua no meio da pista. Na tentativa de evitar o atropelamento, ele desviou bruscamente — mas acabou batendo de frente com um Fiat Uno que vinha no sentido contrário.
O impacto mobilizou equipes de resgate e chamou a atenção de quem passava pelo local.
No Uno estavam cinco pessoas: quatro adultos e uma criança de apenas 1 ano e 6 meses. A bebê foi socorrida às pressas e levada para o Hospital dos Fornecedores de Cana (HFC). Apesar do susto, outras três vítimas tiveram apenas ferimentos leves e foram atendidas no local.
O motorista do Tucson estava sozinho no veículo.
Equipes do SAMU prestaram atendimento rápido às vítimas. A ocorrência ainda está sendo registrada pela Polícia Militar.