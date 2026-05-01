Uma noite de véspera de feriado virou cena de susto e correria na Avenida Raposo Tavares, não noite desta quinta-feira(30).

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Segundo as informações, o motorista de um Hyundai Tucson levou um susto ao se deparar com um morador de rua no meio da pista. Na tentativa de evitar o atropelamento, ele desviou bruscamente — mas acabou batendo de frente com um Fiat Uno que vinha no sentido contrário.