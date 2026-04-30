A adolescente Maysa, de apenas 13 anos*, sumiu sem deixar rastros na noite desta quarta-feira (29) e o desespero tomou conta da família.
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Segundo informações, a menina saiu de casa por volta das 20h e não foi mais vista. O silêncio desde então apavora todo mundo.
Maysa mora na região do Parque Orlanda e o último regiatro foi nas proximidades do supermercado Alto Giro, na região do Vila Sônia — depois disso, ninguém mais teve notícias.
Correndo contra o tempo
Familiares e amigos vasculham a cidade em busca de notícias. Qualquer pista pode ser repassada boa canais da Polícia Militar, 190 e Guarda Civil no 153.