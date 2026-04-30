01 de maio de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
SUMIU

Adolescente de 13 anos desaparece em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

  A adolescente Maysa, de apenas 13 anos*, sumiu sem deixar rastros na noite desta quarta-feira (29) e o desespero tomou conta da família.

LEIA MAIS

 Segundo informações, a menina saiu de casa por volta das 20h e não foi mais vista. O silêncio desde então apavora todo mundo.

Maysa mora na região do Parque Orlanda e o último regiatro foi nas proximidades do supermercado Alto Giro, na região do Vila Sônia — depois disso, ninguém mais teve notícias.

 Correndo contra o tempo

Familiares e amigos vasculham a cidade em busca de notícias. Qualquer pista pode ser repassada boa canais da Polícia Militar, 190 e Guarda Civil no 153.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários