01 de maio de 2026
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EM PIRACICABA

Adolescente é e encontrada e família respira aliviada

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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A adolescente Maysa foi encontrada nesta quinta-feira.
A adolescente Maysa foi encontrada nesta quinta-feira.

  Depois de um período de angústia e medo, a adolescente Maysa, de apenas 13 anos, foi encontrada nesta quinta-feira (30), em Piracicaba. A notícia trouxe alívio imediato para familiares e amigos, que viviam momentos de puro desespero desde o desaparecimento.

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Moradora do bairro Parque Orlanda, Maysa havia sumido na noite de quarta-feira (29), após sair de casa por volta das 20h. Desde então, não houve mais contato, o que deixou a família sem qualquer informação sobre seu paradeiro.

O último registro da adolescente foi nas proximidades de um supermercado na região da Vila Sônia. Depois disso, o silêncio aumentou ainda mais a tensão e o medo de quem acompanhava o caso.

Durante horas, familiares, amigos e moradores se mobilizaram em buscas pela cidade, compartilhando informações e tentando encontrar qualquer pista que levasse até a menina.

O reencontro, confirmado nesta quinta-feira, colocou fim à aflição. Ainda não há detalhes oficiais sobre onde Maysa estava ou o que teria acontecido durante o período em que ficou desaparecida.

O caso agora deve ser apurado para esclarecer todas as circunstâncias.

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