Depois de um período de angústia e medo, a adolescente Maysa, de apenas 13 anos, foi encontrada nesta quinta-feira (30), em Piracicaba. A notícia trouxe alívio imediato para familiares e amigos, que viviam momentos de puro desespero desde o desaparecimento.

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Moradora do bairro Parque Orlanda, Maysa havia sumido na noite de quarta-feira (29), após sair de casa por volta das 20h. Desde então, não houve mais contato, o que deixou a família sem qualquer informação sobre seu paradeiro.