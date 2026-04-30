Em apenas 3 anos de operação no Brasil, a GWM alcançou um feito simbólico: 100 mil veículos emplacados no país. O resultado, registrado no mesmo mês em que a montadora celebra sua chegada ao mercado brasileiro, reforça a rápida consolidação da marca e seu avanço consistente no setor automotivo nacional.

Desde o primeiro faturamento em abril de 2023, a evolução da GWM no Brasil chama atenção. Foram 11.479 veículos emplacados naquele ano, saltando para 29.219 em 2024 e chegando a 42.784 em 2025. Em 2026, já são mais de 16 mil unidades comercializadas, consolidando o marco histórico de 100 mil emplacamentos.

O desempenho é sustentado por uma estratégia que combina tecnologia, inovação e forte presença de mercado. A GWM vem ampliando sua participação no Brasil com foco em diferentes perfis de consumidores, reforçando sua atuação entre os segmentos de híbridos, elétricos e combustão.