Em apenas 3 anos de operação no Brasil, a GWM alcançou um feito simbólico: 100 mil veículos emplacados no país. O resultado, registrado no mesmo mês em que a montadora celebra sua chegada ao mercado brasileiro, reforça a rápida consolidação da marca e seu avanço consistente no setor automotivo nacional.
Desde o primeiro faturamento em abril de 2023, a evolução da GWM no Brasil chama atenção. Foram 11.479 veículos emplacados naquele ano, saltando para 29.219 em 2024 e chegando a 42.784 em 2025. Em 2026, já são mais de 16 mil unidades comercializadas, consolidando o marco histórico de 100 mil emplacamentos.
O desempenho é sustentado por uma estratégia que combina tecnologia, inovação e forte presença de mercado. A GWM vem ampliando sua participação no Brasil com foco em diferentes perfis de consumidores, reforçando sua atuação entre os segmentos de híbridos, elétricos e combustão.
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Produção nacional e portfólio multienergia impulsionam marca
Um dos principais pilares desse crescimento é a fábrica de Iracemápolis (SP), inaugurada em agosto de 2025. Primeira unidade produtiva da GWM nas Américas, a planta tem capacidade para até 50 mil veículos por ano e já produz modelos como os SUVs Haval H6 e H9, além da picape Poer P30.
Outro fator decisivo é a diversificação do portfólio. Em 2025, a marca lançou modelos como Tank 300, Poer P30, Haval H9 e Wey 07, além da atualização do Haval H6, que segue como um dos principais modelos híbridos do país. A estratégia multienergia fortalece o posicionamento da empresa e amplia sua competitividade em diferentes nichos do mercado.
“Alcançar 100 mil emplacamentos em apenas três anos é um resultado extremamente significativo para a GWM no Brasil”, destacou Diego Fernandes, COO da GWM Brasil, ao celebrar o desempenho da marca. Com crescimento acelerado, produção local e aposta em inovação, a GWM consolida sua presença no Brasil e reforça seu plano de expansão no setor automotivo.