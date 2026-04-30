A cidade de Iracemápolis será palco de uma noite especial onde cultura, tradição e investimento em arte se encontram. No próximo domingo (3), às 20h, a Praça da Matriz recebe o projeto Viola na Estrada, iniciativa patrocinada pela GWM que promove o acesso gratuito à música brasileira. O evento contará com a apresentação da Orquestra Paulistana de Viola Caipira (OPVC) e a participação do músico Gabriel Sater.
Mais do que um espetáculo, a ação integra as comemorações de aniversário do município e reforça o papel da iniciativa privada na democratização da cultura. A estrutura do evento também foi pensada para ser inclusiva, com interpretação em Libras e espaço reservado para pessoas com deficiência, idosos, gestantes e famílias.
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Cultura impulsionada por investimento
Patrocinadora do projeto, a GWM aposta na cultura como ferramenta de conexão entre pessoas e territórios. Presente em mais de 150 países, a empresa tem ampliado sua atuação no Brasil também por meio de iniciativas que valorizam tradições locais e promovem experiências acessíveis ao público.
O Viola na Estrada é um exemplo desse compromisso: desde 2017, o projeto já percorreu 18 cidades e reuniu mais de 30 mil pessoas em diferentes espaços culturais. Ao levar a viola caipira para praças e eventos abertos, a iniciativa contribui para manter viva uma das expressões mais autênticas da música brasileira.
Tradição e talento no palco
Com quase três décadas de história, a Orquestra Paulistana de Viola Caipira reúne 30 músicos sob regência do maestro Rui Torneze, apresentando um repertório que mistura música raiz e arranjos contemporâneos.
Ao lado da orquestra, Gabriel Sater traz ao público sua identidade musical única, construída a partir da herança de Almir Sater e de influências modernas. Conhecido também por sua atuação na televisão, o artista amplia o alcance da viola caipira para novas gerações, criando uma ponte entre passado e presente.
Com entrada gratuita e classificação livre, a expectativa é de que o evento reúna moradores e visitantes em uma celebração que une cultura, acessibilidade e investimento — mostrando que, quando apoiada, a arte alcança ainda mais pessoas.