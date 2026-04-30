A cidade de Iracemápolis será palco de uma noite especial onde cultura, tradição e investimento em arte se encontram. No próximo domingo (3), às 20h, a Praça da Matriz recebe o projeto Viola na Estrada, iniciativa patrocinada pela GWM que promove o acesso gratuito à música brasileira. O evento contará com a apresentação da Orquestra Paulistana de Viola Caipira (OPVC) e a participação do músico Gabriel Sater.

Mais do que um espetáculo, a ação integra as comemorações de aniversário do município e reforça o papel da iniciativa privada na democratização da cultura. A estrutura do evento também foi pensada para ser inclusiva, com interpretação em Libras e espaço reservado para pessoas com deficiência, idosos, gestantes e famílias.

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Cultura impulsionada por investimento