Segundo ela, muitos ingredientes e temperos presentes na alimentação do dia a dia são tóxicos para os animais. “A maioria pode causar sintomas inespecíficos como vômitos, que podem conter sangue, diarreia com coloração escura ou presença de sangue, dor abdominal e anorexia”, destaca.

Oferecer aquele pedacinho do seu prato pode parecer um gesto de carinho, mas o hábito, bastante comum entre tutores, pode esconder riscos sérios para a saúde dos cães. Em contato com o Jornal de Piracicaba, a médica veterinária Amanda Viviani explicou que até pequenas quantidades de alimentos humanos podem provocar reações preocupantes nos pets.

Entre os maiores vilões estão itens bastante comuns na cozinha. A cebola e o alho, por exemplo, são extremamente tóxicos para as células vermelhas do sangue dos cães e podem causar anemia hemolítica, mesmo em pequenas quantidades.

Alimentos gordurosos, como pastel, bacon e pele de frango assado, além de embutidos como salsicha e presunto, também entram na lista de risco. De acordo com a veterinária, o consumo pode levar à pancreatite devido ao excesso de gordura, conservantes e temperos.

Outro alerta importante envolve a uva, que pode causar lesão renal aguda em cães, além de sintomas como vômitos e diarreia. Já chocolates e café possuem substâncias tóxicas que podem provocar, além de problemas gastrointestinais, tremores musculares, aumento da frequência cardíaca e até convulsões em casos mais graves.