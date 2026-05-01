01 de maio de 2026
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DIA DAS MÃES

Bazar do Dia das Mães da AFPESP será realizado na próxima semana

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem gerada por IA
Bazar de Dia das Mães da AFPESP chega a Piracicaba com artesanato exclusivo e opções acessíveis para presentear.
Bazar de Dia das Mães da AFPESP chega a Piracicaba com artesanato exclusivo e opções acessíveis para presentear.

A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo realiza, de 4 a 8 de maio, o tradicional Bazar de Artesanato do Dia das Mães, oferecendo ao público uma oportunidade de adquirir presentes de bom gosto, com preços acessíveis, ao mesmo tempo em que valoriza o trabalho de artesãos paulistas.

Em Piracicaba, o evento acontece na sede social da entidade, localizada na Rua do Rosário, 2184, no bairro Paulista, reunindo peças exclusivas produzidas por associados da instituição.

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Evento reúne artesãos de todo o Estado

O bazar integra o calendário cultural da AFPESP e será realizado simultaneamente na sede social, em São Paulo, e nas unidades regionais de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas, Franca, Guarulhos, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Taubaté.

Todos os produtos comercializados são confeccionados exclusivamente por artesãos associados, que se inscreveram previamente e passaram por seleção de comissões avaliadoras para participarem como expositores.

Entre os itens disponíveis, o público encontrará roupas, pelúcias, acessórios, joias, bijuterias, caixas e peças decorativas, desenvolvidas com técnicas como crochê, patchwork, bordado, tricô, pintura e macramê.

Segundo o presidente da AFPESP, Artur Marques, a iniciativa é uma oportunidade de adquirir presentes de qualidade com preços atrativos, além de prestigiar o trabalho artesanal.

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