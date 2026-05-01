A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo realiza, de 4 a 8 de maio, o tradicional Bazar de Artesanato do Dia das Mães, oferecendo ao público uma oportunidade de adquirir presentes de bom gosto, com preços acessíveis, ao mesmo tempo em que valoriza o trabalho de artesãos paulistas.

Em Piracicaba, o evento acontece na sede social da entidade, localizada na Rua do Rosário, 2184, no bairro Paulista, reunindo peças exclusivas produzidas por associados da instituição.

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Evento reúne artesãos de todo o Estado