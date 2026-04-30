Em contato com o Jornal de Piracicaba, a professora Thalita Benetello Porcel contou que a proposta surgiu a partir de uma situação real vivida em sala de aula: a chegada de uma aluna venezuelana ao 1º ano do Ensino Fundamental, que enfrentava dificuldades de comunicação. O que inicialmente parecia ser apenas uma barreira linguística revelou um desafio maior. “O verdadeiro desafio era construir um ambiente em que todas as crianças se sentissem pertencentes, ouvidas e valorizadas”, explicou.

Um projeto que começou com um desafio simples — a dificuldade de comunicação de uma aluna estrangeira — acabou se transformando em uma experiência coletiva de inclusão, empatia e protagonismo infantil. Desenvolvido pelos educadores Thalita Benetello Porcel, Henrique Reatto Porcel e Maria Gesiele dos Santos Sousa, na E.M. Professor Adolfo Basile, em Piracicaba, o “Mundos que se Encontram e Melhoram” conquistou o 1º lugar na etapa estadual do Prêmio Educador Transformador e agora segue para a fase nacional, que será anunciada durante a Bett Brasil 2026, entre os dias 5 e 8 de maio.

Ao longo do ano letivo de 2025, o projeto foi desenvolvido de forma contínua e ganhou força a partir de experiências simples do cotidiano. Um dos primeiros momentos marcantes ocorreu quando a aluna tentou convidar os colegas para brincar usando a palavra “pelota”, sem ser compreendida. No dia seguinte, ela ensinou o termo à turma, que passou a utilizá-lo espontaneamente.

A partir daí, o projeto se expandiu para diversas frentes. Os alunos participaram de vivências sobre inclusão, tiveram contato com Libras e braile, discutiram questões ambientais e passaram a refletir sobre empatia, cidadania e convivência. Em muitos momentos, as próprias crianças assumiram o papel de protagonistas, conduzindo atividades e compartilhando conhecimentos com os colegas.

Entre as experiências mais marcantes está a criação do “Robô Bombeiro Coração”, desenvolvido com materiais recicláveis. A ideia surgiu das próprias crianças, que sugeriram que o robô fosse capaz de se comunicar em diferentes idiomas, além de Libras e braile, para atender qualquer pessoa em situação de risco. “Isso mostra como elas passaram a pensar de forma mais empática e coletiva”, destacou a professora.