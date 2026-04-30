Uma verdadeira central do tráfico foi descoberta pela Polícia Militar no bairro Serrote, em Piracicaba. A ação aconteceu na tarde desta quarta-feira (29) e terminou com um homem preso e uma quantidade gigantesca de drogas fora de circulação.
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De acordo com o 10º BPM/I, tudo começou após uma denúncia indicando que um condomínio na Estrada do Serrote, estaria sendo usado como depósito e ponto de distribuição de entorpecentes.
Equipes da Força Tática foram até o local e, após localizar o suspeito, realizaram a abordagem. Pressionado, o homem acabou revelando onde escondia o material ilícito.
O que os policiais encontraram impressionou: mais de 100 tijolos de maconha, um tijolo de crack, porção de cocaína, milhares de eppendorfs vazios e balanças de precisão.
O local funcionava como uma espécie de “quartel-general” do tráfico, com estrutura para armazenar e fracionar drogas em grande escala.
O suspeito foi levado ao Plantão Policial e permaneceu preso, à disposição da Justiça.