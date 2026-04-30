Uma verdadeira central do tráfico foi descoberta pela Polícia Militar no bairro Serrote, em Piracicaba. A ação aconteceu na tarde desta quarta-feira (29) e terminou com um homem preso e uma quantidade gigantesca de drogas fora de circulação.

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De acordo com o 10º BPM/I, tudo começou após uma denúncia indicando que um condomínio na Estrada do Serrote, estaria sendo usado como depósito e ponto de distribuição de entorpecentes.