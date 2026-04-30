Piracicaba acorda ao som da própria história nesta sexta-feira (1º), quando a Corporação Musical União Operária completa 120 anos de atuação ininterrupta. Fundada em 1906, a banda se consolidou como um dos principais símbolos culturais da cidade de Piracicaba, atravessando gerações com apresentações marcantes e um forte papel social.
A comemoração acontece com um cortejo musical por pontos históricos do município. A programação começa às 7h30, em frente ao Mercado Municipal, segue pela região do Beltrame por volta das 8h20 e se encerra no Engenho Central, às 9h15, no palco “Bem-vindo ao Engenho”, ao lado da Ponte Pênsil. Os horários são aproximados.
Em contato com o Jornal de Piracicaba, o maestro Jonatas Dionisio destacou o significado da data. “São 120 anos de história, de tradição, de cultura e de ensino de música. Uma banda que, de forma ininterrupta, tem trabalhado desde 1906”, afirmou.
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Uma trajetória que atravessa gerações
Ao longo de mais de um século, a banda esteve presente em praticamente todos os momentos importantes da cidade — cívicos, religiosos, sociais e políticos. Um dos episódios mais emblemáticos ocorreu durante a Revolução Constitucionalista de 1932, quando acompanhou o batalhão piracicabano até a estação ferroviária rumo ao combate.
O reconhecimento também ultrapassou fronteiras. Em 1950, conquistou o título de melhor banda do Estado de São Paulo, com apresentação no Teatro Municipal da capital. Já em 1968, representou o Brasil em Barcelona, sendo a única banda da América do Sul em um concurso internacional.
A história da corporação foi registrada pelo Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba no livro O Passar da Banda, reunindo momentos marcantes dessa trajetória centenária.
Música, educação e futuro
Mais do que apresentações, a Banda União Operária se mantém viva por meio da formação de novos músicos. Atualmente, cerca de 100 alunos participam das atividades, entre aulas teóricas e práticas, além dos integrantes que compõem o grupo de performance.
A instituição oferece, gratuitamente, cerca de 40 vagas semestrais para pessoas a partir de 12 anos, promovendo acesso à música e incentivando a cultura local. Ensaios regulares e apresentações ao longo do ano garantem não só a continuidade da tradição, mas também a renovação do público e dos talentos.
“É uma honra fazer parte desta instituição histórica e ver o olhar do município voltado para a cultura”, afirmou Dionisio, destacando o papel da banda como patrimônio vivo da cidade. Ao completar 120 anos, a União Operária reafirma seu papel como elo entre passado, presente e futuro — uma tradição que segue afinada e em movimento.