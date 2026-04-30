Piracicaba acorda ao som da própria história nesta sexta-feira (1º), quando a Corporação Musical União Operária completa 120 anos de atuação ininterrupta. Fundada em 1906, a banda se consolidou como um dos principais símbolos culturais da cidade de Piracicaba, atravessando gerações com apresentações marcantes e um forte papel social.

A comemoração acontece com um cortejo musical por pontos históricos do município. A programação começa às 7h30, em frente ao Mercado Municipal, segue pela região do Beltrame por volta das 8h20 e se encerra no Engenho Central, às 9h15, no palco “Bem-vindo ao Engenho”, ao lado da Ponte Pênsil. Os horários são aproximados.

Em contato com o Jornal de Piracicaba, o maestro Jonatas Dionisio destacou o significado da data. “São 120 anos de história, de tradição, de cultura e de ensino de música. Uma banda que, de forma ininterrupta, tem trabalhado desde 1906”, afirmou.