A Catedral de Santo Antônio será palco de um momento de profunda espiritualidade neste domingo (3), às 18h30. A Santa Missa será celebrada pelo pároco padre Henrique Dionísio Assi, com execução musical dos Arautos do Evangelho, que prometem transformar a celebração em uma experiência sensorial e contemplativa por meio da música sacra. O coral infanto-juvenil do grupo apresentará repertório de polifonia e canto gregoriano, estilos que atravessam séculos e seguem presentes na tradição litúrgica.

Inserida no mês de maio, dedicado à Virgem Maria, a cerimônia ganha ainda mais relevância simbólica. Ao final da missa, os fiéis acompanharão a solene coroação da imagem de Nossa Senhora de Fátima, um dos momentos mais aguardados da noite. A celebração deve reunir famílias, devotos e visitantes em um ambiente de recolhimento, beleza e espiritualidade, reforçando o papel da Igreja como espaço de encontro e expressão da fé.

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