A Catedral de Santo Antônio será palco de um momento de profunda espiritualidade neste domingo (3), às 18h30. A Santa Missa será celebrada pelo pároco padre Henrique Dionísio Assi, com execução musical dos Arautos do Evangelho, que prometem transformar a celebração em uma experiência sensorial e contemplativa por meio da música sacra. O coral infanto-juvenil do grupo apresentará repertório de polifonia e canto gregoriano, estilos que atravessam séculos e seguem presentes na tradição litúrgica.
Inserida no mês de maio, dedicado à Virgem Maria, a cerimônia ganha ainda mais relevância simbólica. Ao final da missa, os fiéis acompanharão a solene coroação da imagem de Nossa Senhora de Fátima, um dos momentos mais aguardados da noite. A celebração deve reunir famílias, devotos e visitantes em um ambiente de recolhimento, beleza e espiritualidade, reforçando o papel da Igreja como espaço de encontro e expressão da fé.
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A coroação de Maria é uma prática profundamente enraizada na tradição católica, especialmente durante o mês mariano. Mais do que um gesto simbólico, o ato expressa o reconhecimento de Maria como Rainha e Mãe, reunindo a comunidade em uma homenagem pública que combina liturgia, arte e devoção.
A devoção a Nossa Senhora de Fátima tem origem nas aparições ocorridas em 1917, em Portugal, marcadas pelo chamado à oração, à conversão e à vivência mais profunda da fé. Como destaca o integrante dos Arautos, Paulo Eduardo Roque Cardoso, essa devoção “permanece como uma das expressões mais vivas da espiritualidade católica”, atravessando gerações e mantendo seu significado atual.
Um dos elementos que tornam a celebração em Piracicaba ainda mais especial é a imagem que será coroada, a mesma que já recebeu a coroação do Papa Leão XIV em 2024 no Peru, quando ainda era cardeal. O fato confere à cerimônia um valor histórico e afetivo adicional, aproximando os fiéis de uma tradição que conecta diferentes tempos e lugares.
Música, fé e missão evangelizadora
Reconhecidos como Associação Internacional de Fiéis de Direito Pontifício, os Arautos do Evangelho foram oficialmente aprovados pela Santa Sé em 2001, durante o pontificado de São João Paulo II. A instituição surgiu com a missão de colaborar com a evangelização por meio de ações que integram espiritualidade, formação e presença ativa na sociedade.
Inspirados por um chamado à “nova evangelização”, conceito reforçado por São João Paulo II, os Arautos atuam em diversos países, promovendo atividades que vão desde ações missionárias até apresentações culturais. Em um de seus discursos, o pontífice destacou a necessidade de “arautos do evangelho, experimentados em humanidade”, reforçando o papel desse tipo de iniciativa no mundo contemporâneo.
A música ocupa um papel central nessa proposta, sendo utilizada como linguagem universal capaz de comunicar valores espirituais de forma acessível e profunda. Como ressaltou Papa Bento XVI, existe uma relação íntima entre música e esperança, entre o canto e a experiência do transcendente — elementos que ajudam a transformar a vivência da fé no cotidiano.
Com coros, orquestras e conjuntos musicais formados por seus membros, os Arautos do Evangelho buscam levar sua mensagem além dos templos, alcançando a sociedade por meio da cultura e da arte. Em Piracicaba, a expectativa é de que a celebração deste domingo proporcione não apenas um momento de devoção, mas também uma experiência marcante de beleza, reflexão e conexão com o sagrado.