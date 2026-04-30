A música tem o poder de transformar histórias, e é exatamente isso que a Banda Musical do Instituto Educando pelo Esporte promete mostrar ao público durante a Festa das Nações 2026. Mais do que uma apresentação, o grupo leva ao palco no sábado (16/05) o resultado de um trabalho construído com dedicação, aprendizado e oportunidades que mudam trajetórias.
Em conversa com a organização do projeto, o Jornal de Piracicaba reuniu detalhes sobre a iniciativa “Aprendendo com Música”, que utiliza a educação musical como ferramenta de inclusão e fortalecimento de vínculos sociais. Voltado principalmente a pessoas em situação de vulnerabilidade, o projeto amplia horizontes e cria novas perspectivas de futuro por meio de atividades socioeducativas, culturais e de convivência comunitária.
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Música que educa e transforma
O caminho até o palco começa com as primeiras aulas de flauta, etapa fundamental para desenvolver disciplina, concentração e senso de responsabilidade. Com o tempo, os participantes que demonstram interesse e evolução são convidados a dar um novo passo: integrar a banda musical.
Esse processo não é automático. Cada integrante constrói sua trajetória com esforço e comprometimento, passando por ensaios específicos e acompanhamento contínuo. Mais do que formar músicos, o projeto contribui para o crescimento pessoal dos participantes, refletindo diretamente na autoestima, no comportamento e no fortalecimento dos vínculos sociais.
A porta de entrada para o projeto acontece, principalmente, por meio da rede socioassistencial, garantindo que o atendimento chegue a quem mais precisa e cumpra sua missão de promover inclusão e qualidade de vida.
Um espetáculo para emocionar
Na Festa das Nações 2026, a banda promete envolver o público com um repertório inspirado na cultura dos Estados Unidos, país representado pela entidade nesta edição. Com arranjos instrumentais dinâmicos e acessíveis, a apresentação foi pensada para encantar pessoas de todas as idades.
Mais do que uma performance musical, o espetáculo carrega emoção, energia e significado. Cada nota tocada no palco representa uma conquista individual e coletiva, reforçando o papel da música como ferramenta de transformação social.
As apresentações em eventos como esse também funcionam como momentos de reconhecimento, onde os participantes têm a oportunidade de mostrar, na prática, tudo o que aprenderam, e de se enxergar como protagonistas de suas próprias histórias.