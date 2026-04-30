A música tem o poder de transformar histórias, e é exatamente isso que a Banda Musical do Instituto Educando pelo Esporte promete mostrar ao público durante a Festa das Nações 2026. Mais do que uma apresentação, o grupo leva ao palco no sábado (16/05) o resultado de um trabalho construído com dedicação, aprendizado e oportunidades que mudam trajetórias.

Em conversa com a organização do projeto, o Jornal de Piracicaba reuniu detalhes sobre a iniciativa “Aprendendo com Música”, que utiliza a educação musical como ferramenta de inclusão e fortalecimento de vínculos sociais. Voltado principalmente a pessoas em situação de vulnerabilidade, o projeto amplia horizontes e cria novas perspectivas de futuro por meio de atividades socioeducativas, culturais e de convivência comunitária.

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Música que educa e transforma