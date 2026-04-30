Piracicaba convida seus moradores a voltarem no tempo nesta quinta-feira (30). A cidade ganha novos contornos com o lançamento de uma obra que mergulha no século 18 e revela detalhes pouco conhecidos sobre sua formação. Promovido pelo Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP), o evento acontece hoje, às 19h, no Museu Prudente de Moraes (Rua Santo Antônio, 641 – Centro), reunindo pesquisadores, curiosos e apaixonados pela memória local.
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Uma viagem às origens
A publicação “Piracicaba no Século 18”, do historiador Mário Neme, retorna ao público em uma edição revisitada que resgata documentos originais da época — muitos deles raramente acessados. Considerada um mergulho nos primórdios da cidade, a obra aborda desde a ocupação territorial até os primeiros movimentos de povoação.
Durante o lançamento, a professora Marly Therezinha Germano Perecin conduz uma palestra especial, ampliando o olhar sobre o contexto histórico apresentado no livro. A proposta é transformar a noite em uma experiência que conecta passado e presente de forma acessível e envolvente.
O legado que atravessa gerações
Nascido em Piracicaba em 1912, Mário Neme construiu uma trajetória marcada pela dedicação à pesquisa histórica. Amigo de Mário de Andrade, ele teve papel relevante na preservação da memória documental, especialmente após o período do Estado Novo, liderado por Getúlio Vargas.
Seus estudos começaram a ganhar forma ainda nos anos 1940 e, décadas depois, foram reunidos em livro. Agora, a obra reaparece com um novo propósito: democratizar o acesso ao conhecimento histórico e aproximar a população de suas próprias raízes.
A reedição é resultado de uma parceria entre o IHGP e a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Cultura. A distribuição será gratuita, com retirada de senhas 30 minutos antes do evento, respeitando a capacidade do espaço. Mais do que revisitar o passado, o encontro propõe um convite: enxergar como a história segue viva nas ruas, nos nomes e nas narrativas que ecoam pela cidade.