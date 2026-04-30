Piracicaba convida seus moradores a voltarem no tempo nesta quinta-feira (30). A cidade ganha novos contornos com o lançamento de uma obra que mergulha no século 18 e revela detalhes pouco conhecidos sobre sua formação. Promovido pelo Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP), o evento acontece hoje, às 19h, no Museu Prudente de Moraes (Rua Santo Antônio, 641 – Centro), reunindo pesquisadores, curiosos e apaixonados pela memória local.

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Uma viagem às origens

A publicação “Piracicaba no Século 18”, do historiador Mário Neme, retorna ao público em uma edição revisitada que resgata documentos originais da época — muitos deles raramente acessados. Considerada um mergulho nos primórdios da cidade, a obra aborda desde a ocupação territorial até os primeiros movimentos de povoação.