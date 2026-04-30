De acordo com as imagens, a copa dos funcionários, o corredor e o almoxarifado foram os pontos mais atingidos. Além do acúmulo de água, móveis e objetos também ficaram molhados, evidenciando o impacto das infiltrações na estrutura do prédio. A presença constante de goteiras indica falhas na cobertura ou no sistema de escoamento da água da chuva.

As chuvas registradas entre terça (28) e quarta-feira (29) provocaram infiltrações no Centro de Fisioterapia do bairro Piracicamirim, em Piracicaba. Vídeos que circulam mostram áreas internas da unidade com goteiras intensas, água acumulada no piso e baldes espalhados para conter os vazamentos.

Apesar da situação, os atendimentos na unidade não foram interrompidos. A rotina seguiu normalmente, segundo informações apuradas, embora o cenário tenha gerado preocupação entre usuários e profissionais. Em relatos, frequentadores destacam que o funcionamento foi mantido com adaptações, diante das condições adversas.

Estrutura e necessidade de manutenção

Especialistas apontam que infiltrações recorrentes em prédios públicos podem comprometer não apenas o conforto, mas também a segurança dos ambientes, especialmente em locais de atendimento à saúde. A recomendação é de manutenção preventiva e avaliação estrutural para evitar agravamento dos danos em períodos de chuva intensa.

Repercussão e expectativa por providências

A divulgação dos vídeos nas redes sociais ampliou a repercussão do caso, gerando questionamentos sobre as condições de infraestrutura do espaço. Usuários esperam que medidas sejam adotadas para solucionar o problema e garantir melhores condições tanto para pacientes quanto para os profissionais que atuam no local.