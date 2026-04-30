A Prefeitura de Piracicaba realizou, na manhã desta quarta-feira (29), às 9h, a cerimônia de entrega da modernização da ETA 2 Luiz de Queiroz e da reforma da Captação 01, no Rio Piracicaba. As intervenções integram ações voltadas ao sistema de abastecimento de água no município.

A ETA 2 Luiz de Queiroz passou por adequações em suas estruturas operacionais, com intervenções em equipamentos e processos de tratamento. Já a Captação 01, localizada no Rio Piracicaba, recebeu serviços de reforma para manutenção da operação do sistema de captação.

Saiba mais: