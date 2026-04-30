A Prefeitura de Piracicaba realizou, na manhã desta quarta-feira (29), às 9h, a cerimônia de entrega da modernização da ETA 2 Luiz de Queiroz e da reforma da Captação 01, no Rio Piracicaba. As intervenções integram ações voltadas ao sistema de abastecimento de água no município.
A ETA 2 Luiz de Queiroz passou por adequações em suas estruturas operacionais, com intervenções em equipamentos e processos de tratamento. Já a Captação 01, localizada no Rio Piracicaba, recebeu serviços de reforma para manutenção da operação do sistema de captação.
Saiba mais:
Durante o evento, foram assinadas ordens de serviço para a construção de novos reservatórios, implantação de uma adutora ligando a região de Dois Córregos ao Cecap e substituição de rede no bairro Santa Teresinha. As medidas têm como objetivo ampliar a capacidade de armazenamento e distribuição de água.
As melhorias integram um conjunto de investimentos de R$ 9 milhões, destinados à infraestrutura hídrica da cidade. De acordo com a administração municipal, as ações buscam garantir a continuidade do abastecimento e a operação do sistema de distribuição.
O evento contou com a presença de autoridades municipais, representantes técnicos e lideranças comunitárias. Técnicos envolvidos nas obras também acompanharam a cerimônia e apresentaram informações sobre as intervenções realizadas e as etapas previstas para os novos projetos.
No final de dezembro de 2024 e início de janeiro de 2025, Piracicaba registrou desabastecimento de água em diferentes bairros. A situação foi atribuída ao acúmulo de lodo na estação de tratamento Luiz de Queiroz, o que comprometeu a operação do sistema por aproximadamente 15 dias.
Segundo a prefeitura, as intervenções entregues e os novos projetos previstos fazem parte de um conjunto de medidas adotadas após o período de desabastecimento, com foco na manutenção do funcionamento do sistema de abastecimento de água no município.