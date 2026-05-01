No compasso da produção industrial, o trabalhador segue sendo o principal motor do desenvolvimento em Piracicaba e região. Neste Dia do Trabalhador, os dados mais recentes do mercado de trabalho mostram não apenas a importância histórica do setor metalmecânico, mas também um movimento atual de retomada — com a indústria voltando a liderar a geração de empregos em 2026 e ampliando o foco na capacitação e formação profissional.

A comparação entre os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do primeiro trimestre de 2025 e de 2026 evidencia uma mudança relevante no comportamento do emprego industrial. Em 2025, o ano começou aquecido: somente em janeiro foram criadas 342 vagas industriais, seguidas por 259 em fevereiro, somando mais de 600 novos postos no primeiro bimestre. O desempenho colocou a indústria como protagonista na geração de empregos naquele momento, dentro de um cenário em que Piracicaba registrou um dos melhores inícios de ano em empregabilidade dos últimos anos.

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