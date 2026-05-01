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FUTURO SUSTENTÁVEL

Oji Papéis reforça posicionamento estratégico em Piracicaba

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação

Em um cenário cada vez mais dinâmico, a Oji Papéis reforça um posicionamento estratégico: o desenvolvimento contínuo das pessoas é essencial para a construção de um futuro sustentável, que começa no propósito da companhia, que vai além da produção de papéis especiais. Ao falar em “criar papel com valor para todos”, a empresa também reconhece o papel de cada colaborador na estratégia e na evolução do negócio.

“A cultura organizacional é sustentada por valores como segurança, sustentabilidade, integridade, colaboração e excelência, que orientam práticas voltadas não apenas à performance, mas também ao bem-estar físico, emocional e psicológico das equipes, afirma a gerente de RH Andreia Silveira.
Na prática, esse compromisso se traduz em programas estruturados de desenvolvimento para diferentes momentos da carreira, incluindo formação de lideranças e preparação de talentos com potencial. Complementando essa jornada, a Universidade Corporativa oferece a plataforma Oji Conecta, com conteúdos técnicos e comportamentais que apoiam o aprendizado contínuo.

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A empresa também avançou na implementação de planos de desenvolvimento individual, construídos em conjunto com as lideranças e alinhados à estratégia do negócio. A proposta é fortalecer o protagonismo dos colaboradores e ampliar o impacto do aprendizado no dia a dia. 
Outro diferencial está na revisão constante das políticas internas, ajustadas para ampliar o alcance das ações e fortalecer o engajamento. Esse movimento reflete uma gestão de pessoas dinâmica, conectada às transformações do mercado e às necessidades reais das equipes.

Além dos processos estruturados, a companhia investe em um ambiente que valoriza o diálogo, a autonomia e a proximidade entre colaboradores e liderança, favorecendo a troca de experiências e a geração de novas ideias.

“Aqui, as pessoas têm espaço de fala, autonomia e acesso à liderança. Esse ambiente mais próximo e aberto contribui diretamente para inovação, engajamento e para que cada profissional se desenvolva de forma contínua”, destaca Andreia Silveira.

Sobre a Oji Papéis Especiais

A Oji Papéis Especiais é uma das principais fabricantes de papéis térmicos e autocopiativos do Brasil, com uma trajetória marcada pela inovação, sustentabilidade e excelência industrial. Localizada em Piracicaba (SP), integra o grupo japonês Oji Holdings Corporation, que atua globalmente nos setores de papel, celulose, embalagens e florestal. A empresa combina tecnologia de ponta e compromisso ambiental para oferecer soluções que fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, presentes em operações comerciais, sistemas logísticos, bilhetagem e outros segmentos essenciais.

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