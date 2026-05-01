Em um cenário cada vez mais dinâmico, a Oji Papéis reforça um posicionamento estratégico: o desenvolvimento contínuo das pessoas é essencial para a construção de um futuro sustentável, que começa no propósito da companhia, que vai além da produção de papéis especiais. Ao falar em “criar papel com valor para todos”, a empresa também reconhece o papel de cada colaborador na estratégia e na evolução do negócio.

“A cultura organizacional é sustentada por valores como segurança, sustentabilidade, integridade, colaboração e excelência, que orientam práticas voltadas não apenas à performance, mas também ao bem-estar físico, emocional e psicológico das equipes, afirma a gerente de RH Andreia Silveira.

Na prática, esse compromisso se traduz em programas estruturados de desenvolvimento para diferentes momentos da carreira, incluindo formação de lideranças e preparação de talentos com potencial. Complementando essa jornada, a Universidade Corporativa oferece a plataforma Oji Conecta, com conteúdos técnicos e comportamentais que apoiam o aprendizado contínuo.

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