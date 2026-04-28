Com um calendário estratégico para atrair diferentes públicos, maio reúne estreias que vão do entretenimento de grande escala a narrativas mais sensíveis. A combinação de gêneros evidencia a tentativa da indústria de equilibrar ação, romance e histórias inspiradas em fatos reais, transformando o período em um dos mais movimentados do ano nas telonas.
A programação é marcada tanto por continuações aguardadas quanto por produções inéditas que exploram conflitos pessoais e jornadas de transformação. Enquanto grandes universos retornam ampliados, títulos menores buscam espaço com tramas mais intimistas, criando um cardápio variado para quem pretende ir ao cinema nas próximas semanas.
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O que chega aos cinemas em maio
Abrindo a lista, Mortal Kombat 2 estreia em 7 de maio como sequência direta da adaptação dos games. A trama acompanha Cole Young, interpretado por Lewis Tan, agora ainda mais envolvido na batalha contra as forças lideradas por Shang Tsung, vivido por Chin Han. A produção amplia o universo da franquia e aposta em confrontos mais intensos.
No dia 14, Na Zona Cinzenta chega com foco em ação e tensão. Dirigido por Guy Ritchie, o longa reúne Henry Cavill e Jake Gyllenhaal como especialistas em missões de alto risco. A tentativa de recuperar uma fortuna roubada rapidamente evolui para um cenário de conflitos, traições e disputas pela sobrevivência.
Também no dia 14, Eu & Você na Toscana aposta no romance ao acompanhar Anna, vivida por Halle Bailey, que decide recomeçar a vida na Itália. Ao assumir uma identidade falsa, ela se envolve com Matteo, personagem de Regé-Jean Page, em uma história marcada por descobertas e autoconhecimento.
Na mesma data, O Rei da Internet traz um drama inspirado em fatos reais ao retratar a ascensão de um jovem hacker que ganha notoriedade no ambiente digital. Interpretado por João Guilherme, o personagem passa a lidar com os riscos e excessos após se envolver com atividades criminosas, enquanto enfrenta a pressão de investigações.
Fechando a lista, Star Wars: O Mandaloriano e Grogu estreia em 21 de maio e acompanha Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal, e Grogu em uma nova jornada pela galáxia. Em meio à instabilidade após a queda do Império, a missão envolve localizar líderes imperiais remanescentes, ampliando os conflitos no universo da franquia.