Com um calendário estratégico para atrair diferentes públicos, maio reúne estreias que vão do entretenimento de grande escala a narrativas mais sensíveis. A combinação de gêneros evidencia a tentativa da indústria de equilibrar ação, romance e histórias inspiradas em fatos reais, transformando o período em um dos mais movimentados do ano nas telonas.

A programação é marcada tanto por continuações aguardadas quanto por produções inéditas que exploram conflitos pessoais e jornadas de transformação. Enquanto grandes universos retornam ampliados, títulos menores buscam espaço com tramas mais intimistas, criando um cardápio variado para quem pretende ir ao cinema nas próximas semanas.

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O que chega aos cinemas em maio