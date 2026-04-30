Uma cena que parecia normal virou caso de polícia e terminou em cadeia. Dois homens foram presos em flagrante na tarde desta terça-feira (28), no bairro Santa Rosa, em Piracicaba, após usarem um caminhão-guincho para tentar furtar um carro estacionado em plena rua.

Segundo a Polícia Militar, a dupla agia com ousadia: chegava como se fosse prestar um serviço comum e simplesmente levava os veículos embora — tudo para não levantar suspeitas. Só que, dessa vez, o plano deu errado.

Durante a abordagem, os policiais descobriram o esquema: os criminosos recolhiam os carros para depois desmontar e vender as peças ou até negociar os veículos inteiros no mercado ilegal. O uso do guincho fazia parte da estratégia para despistar a polícia e dificultar a localização dos automóveis furtados. Um golpe silencioso, rápido e perigoso.