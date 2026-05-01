Na edição deste ano, o veículo a ser sorteado será um HB20 Limited, equipado com motor 1.0 e apresentado na cor Cinza Shadow. A versão se destaca em sua categoria por oferecer um amplo conjunto de itens de segurança, conforto e tecnologia, incluindo seis airbags, câmera de ré, faróis de luz diurna em LED, assistente de partida em rampa, sinalização de frenagem de emergência e sensor crepuscular para o acionamento automático dos faróis. O modelo também conta com retrovisores externos com ajuste elétrico e luz indicadora de direção, central multimídia de 8 polegadas com conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, direção elétrica progressiva, vidros elétricos com função one touch, além de piloto automático com limitador de velocidade.

São Paulo, 27 de abril de 2026 – Patrocinadora da Festa das Nações de Piracicaba desde 2010, a Hyundai Motor Brasil anuncia a doação de mais um veículo zero-quilômetro, que será destinado ao sorteio filantrópico promovido pela FENAPI (Associação Cultural Festa das Nações de Piracicaba), em parceria com o FUSSP (Fundo Social de Solidariedade). A iniciativa faz parte das ações solidárias da Festa das Nações e terá toda a arrecadação revertida para cerca de 30 entidades sociais do município. As instituições beneficiadas atuam em áreas como educação, assistência social, esporte e saúde.

“Assim como em todos os anos desde o início da parceria da Hyundai com a Festa das Nações, estamos doando mais um veículo a este sorteio tão importante para a arrecadação do evento e, consequentemente, para a distribuição de recursos às entidades que mais precisam. Temos a certeza de que a iniciativa irá gerar novamente um impacto muito positivo tanto para aqueles que são atendidos pelas ONGs parceiras da Festa quanto para o felizardo novo proprietário de um HB20 zero-quilômetro, equipado com toda a confiabilidade e qualidade que são marca registrada dos veículos que produzimos aqui em Piracicaba”, afirma Maurício Jordão, gerente sênior de Relações Públicas e Imprensa da Hyundai Motor para as Américas Central e do Sul.

Em sua 41ª edição, a Festa das Nações de Piracicaba será realizada entre os dias 13 e 17 de maio, em seu palco mais tradicional, o Parque do Engenho Central de Piracicaba. Desde a abertura do evento até o dia 26 de agosto, os interessados poderão adquirir cupons da sorte – ao valor de R$ 10 cada – com os representantes das entidades participantes ou pelo site festadasnacoes.com.br, para concorrer ao sorteio do HB20 zero-quilômetro. O vencedor será divulgado no dia 31 de agosto. O sorteio será realizado pela Loteria Federal e está registrado sob o Certificado de Autorização SPA/ME nº 04.048771/2026.

“Contar com um apoiador como a Hyundai é primordial para que a Festa seja o sucesso que é. Como acontece todos os anos, temos novamente a oportunidade de sortear um veículo de altíssima qualidade, produzido aqui em nossa Piracicaba, para viabilizar a arrecadação de recursos que tanto contribuem, anualmente, para as instituições locais. Agradecemos à Hyundai pela renovação desta grande parceria”, destaca Carolina Angelelli, presidente da FENAPI.