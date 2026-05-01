São Paulo, 27 de abril de 2026 – Patrocinadora da Festa das Nações de Piracicaba desde 2010, a Hyundai Motor Brasil anuncia a doação de mais um veículo zero-quilômetro, que será destinado ao sorteio filantrópico promovido pela FENAPI (Associação Cultural Festa das Nações de Piracicaba), em parceria com o FUSSP (Fundo Social de Solidariedade). A iniciativa faz parte das ações solidárias da Festa das Nações e terá toda a arrecadação revertida para cerca de 30 entidades sociais do município. As instituições beneficiadas atuam em áreas como educação, assistência social, esporte e saúde.
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Na edição deste ano, o veículo a ser sorteado será um HB20 Limited, equipado com motor 1.0 e apresentado na cor Cinza Shadow. A versão se destaca em sua categoria por oferecer um amplo conjunto de itens de segurança, conforto e tecnologia, incluindo seis airbags, câmera de ré, faróis de luz diurna em LED, assistente de partida em rampa, sinalização de frenagem de emergência e sensor crepuscular para o acionamento automático dos faróis. O modelo também conta com retrovisores externos com ajuste elétrico e luz indicadora de direção, central multimídia de 8 polegadas com conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, direção elétrica progressiva, vidros elétricos com função one touch, além de piloto automático com limitador de velocidade.
“Assim como em todos os anos desde o início da parceria da Hyundai com a Festa das Nações, estamos doando mais um veículo a este sorteio tão importante para a arrecadação do evento e, consequentemente, para a distribuição de recursos às entidades que mais precisam. Temos a certeza de que a iniciativa irá gerar novamente um impacto muito positivo tanto para aqueles que são atendidos pelas ONGs parceiras da Festa quanto para o felizardo novo proprietário de um HB20 zero-quilômetro, equipado com toda a confiabilidade e qualidade que são marca registrada dos veículos que produzimos aqui em Piracicaba”, afirma Maurício Jordão, gerente sênior de Relações Públicas e Imprensa da Hyundai Motor para as Américas Central e do Sul.
Em sua 41ª edição, a Festa das Nações de Piracicaba será realizada entre os dias 13 e 17 de maio, em seu palco mais tradicional, o Parque do Engenho Central de Piracicaba. Desde a abertura do evento até o dia 26 de agosto, os interessados poderão adquirir cupons da sorte – ao valor de R$ 10 cada – com os representantes das entidades participantes ou pelo site festadasnacoes.com.br, para concorrer ao sorteio do HB20 zero-quilômetro. O vencedor será divulgado no dia 31 de agosto. O sorteio será realizado pela Loteria Federal e está registrado sob o Certificado de Autorização SPA/ME nº 04.048771/2026.
“Contar com um apoiador como a Hyundai é primordial para que a Festa seja o sucesso que é. Como acontece todos os anos, temos novamente a oportunidade de sortear um veículo de altíssima qualidade, produzido aqui em nossa Piracicaba, para viabilizar a arrecadação de recursos que tanto contribuem, anualmente, para as instituições locais. Agradecemos à Hyundai pela renovação desta grande parceria”, destaca Carolina Angelelli, presidente da FENAPI.
Em 2025, a Festa das Nações de Piracicaba registrou uma arrecadação líquida total de quase R$ 2,3 milhões, valor mais de 8% acima do alcançado em 2024. O evento recebeu um público de 80.196 pessoas ao longo dos cinco dias de festividades, representando um crescimento de 5% em relação ao ano anterior. Ao longo de sua história, a Festa já contou com o apoio de mais de 7 mil voluntários, que contribuíram para o sucesso de suas primeiras 40 edições. Atualmente, mais de 30 mil pessoas são atendidas ao longo do ano pelas 23 entidades beneficiadas pelo evento.
SERVIÇO
41ª Festa das Nações de Piracicaba
Data: 13 a 17 de maio de 2025
Horários: quarta, quinta e sexta, a partir das 19h, sábado e domingo, a partir das 11h
Local: Parque do Engenho Central de Piracicaba