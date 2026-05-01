Durante a Agrishow 2026, a Caterpillar demonstrará como está resolvendo os desafios mais difíceis de seus clientes por meio de serviços, tecnologia avançada e novos produtos projetados para aumentar a produtividade e a eficiência nas operações agrícolas.
Com atributos já comprovados ao longo de um século – potência, confiança e resistência –, a Caterpillar oferece máquinas e soluções que dão suporte ao agronegócio brasileiro. “A força da Caterpillar vai muito além das máquinas: ela está na combinação entre potência comprovada, tecnologia e soluções pensadas para dar suporte ao produtor rural brasileiro em cada etapa da operação com eficiência, confiança e produtividade”, afirmou Artur Bullio, Diretor de Vendas da Caterpillar.
No estande F17A, localizado na rua F, a Caterpillar apresentará a miniescavadeira Cat® 307, que conta com projeto padrão de lança fixa e traseira, oferecendo alto desempenho e baixo consumo de combustível. A estrutura durável e confiável ajuda o agricultor a trabalhar em aplicações de alta produtividade com baixo custo de operação.
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A Caterpillar também apresentará a recém-lançada motoniveladora Cat ® 140 da nova geração. A máquina tem se destacado como demonstração de robustez e versatilidade operacional no campo, uma das principais características da Caterpillar. Trata-se de um produto que oferece toda a segurança e a eficiência já consagradas no mercado, conectadas diretamente aos diversos opcionais disponíveis na nova geração da Cat 140.
Uma das novidades é a configuração com a tradicional cabine quadrada de alavancas, agora mais envidraçada, maior, mais confortável e totalmente adaptada a receber as tecnologias mais modernas, proporcionando ao operador melhor visibilidade durante a operação. A motoniveladora 140 de nova geração será apresentada na Agrishow com a configuração Cat® Grade 3D, um sistema de controle de nivelamento que permite realizar o trabalho com mais precisão, eficiência e produtividade. As tecnologias Cat Grade automatizam o controle da lâmina, fornecendo orientações precisas que ajudam os operadores a atingir os alvos de nivelamento com exatidão, em menos tempo, com menos passadas e menor intervenção do operador.
“Em mais um ano de Agrishow, buscamos entender as reais necessidades do nosso cliente e entregar soluções robustas que apoiem a produtividade, a eficiência operacional e o retorno real para o negócio”, destacou Bullio.
CARREGADEIRAS PEQUENAS
Durante a Agrishow 2026, a Caterpillar apresenta mais uma novidade: as carregadeiras pequenas Cat® 914 e Cat®920, que são ágeis, versáteis e econômicas como os modelos pequenos, mas com capacidade de carga dos modelos maiores, além de contar com arranjos especiais para o agro e agregados. As máquinas contam com opção de engate rápido (o que proporciona versatilidade na troca de acessórios e funciona em diferentes aplicações) e, no modelo 920, pneu de 20.5 que promove mais tração e agilidade no campo.
MÁQUINAS EM EXIBIÇÃO
No estande da Caterpillar, ainda estarão em exibição: a carregadeira Cat® 924; a retroescavadeira Cat® 416 – com configuração avançada com joystick (uma novidade para a 416) e engate que permite a troca rápida de acessórios; as minicarregadeiras 250 e 260, lançadas na última edição da feira; as miniescavadeiras 303.5 e 302.7; a escavadeira 320GC; e o trator de esteira D4. Além disso, também estarão no estande a carregadeira 950GC; o motor C18; e o gerador DE 55GC. A SEM, uma marca Caterpillar, apresentará as carregadeiras 618D e 636D, e a motoniveladora 919.
SERVIÇOS E TECNOLOGIA
Ainda no estande, a Caterpillar contará com um espaço dedicado a Serviços e Tecnologia. Entre os serviços apresentados, os visitantes poderão conferir:
Vision Link: plataforma em nuvem voltada ao cliente, que oferece uma solução integrada de gerenciamento de frota completa para rastrear equipamentos, maximizar o tempo de atividade da máquina e otimizar a utilização. A plataforma é voltada para clientes de todos os tamanhos e oferece níveis de assinatura simplificados para atender a diferentes necessidades.
Consumo Garantido de Combustível: O programa Consumo Garantido de Combustível® da Caterpillar completa 10 anos, com o objetivo de garantir a eficiência para seus clientes – o programa inclui uma garantia de consumo de combustível de 2 anos ou 4.000 horas de serviços. Mais do que uma garantia, o programa reforça o compromisso da Caterpillar de ajudar os clientes a reduzir custos operacionais, promover eficiência e oferecer transparência e previsibilidade, permitindo um melhor planejamento da operação e da frota.
Hose Hub: um serviço dedicado, prestado pelos revendedores, que oferece aos clientes uma solução completa para a substituição e o reparo de mangueiras hidráulicas, diretamente no local de trabalho. A solução conta com uma estação de trabalho de fonte única, abastecida com os componentes exatos de mangueiras e conexões necessários para atender frotas inteiras de forma eficiente, o que ajuda a aumentar a disponibilidade dos equipamentos e a simplificar a manutenção.
O estande da Caterpillar está localizado na rua F, estande F17A. A feira será realizada de 27 de abril a 1 de maio, das 8h às 18h, em Ribeirão Preto.