Durante a Agrishow 2026, a Caterpillar demonstrará como está resolvendo os desafios mais difíceis de seus clientes por meio de serviços, tecnologia avançada e novos produtos projetados para aumentar a produtividade e a eficiência nas operações agrícolas.

Com atributos já comprovados ao longo de um século – potência, confiança e resistência –, a Caterpillar oferece máquinas e soluções que dão suporte ao agronegócio brasileiro. “A força da Caterpillar vai muito além das máquinas: ela está na combinação entre potência comprovada, tecnologia e soluções pensadas para dar suporte ao produtor rural brasileiro em cada etapa da operação com eficiência, confiança e produtividade”, afirmou Artur Bullio, Diretor de Vendas da Caterpillar.

No estande F17A, localizado na rua F, a Caterpillar apresentará a miniescavadeira Cat® 307, que conta com projeto padrão de lança fixa e traseira, oferecendo alto desempenho e baixo consumo de combustível. A estrutura durável e confiável ajuda o agricultor a trabalhar em aplicações de alta produtividade com baixo custo de operação.