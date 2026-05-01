Bebel fala isso porque antes de estar deputada, foi professora da escola pública, empregada doméstica, ajudante em restaurante e batalhadora como tantas brasileiras e brasileiros que constroem este país todos os dias. “Por isso, defender quem trabalha nunca foi discurso para mim. É história de vida. É compromisso! Tanto na Assembleia Legislativa, como na Apeoesp, de onde estou licenciada da primeira presidência, em função da legislação eleitoral, tenho atuado para garantir que os trabalhadores sejam respeitados”, destaca.

Nesse primeiro de maio, quando se comemora o Dia do Trabalhador, a deputada estadual Professora Bebel, que também é primeira presidenta licenciada da Apeoesp, diz que é o trabalhador quem constrói a riqueza brasileira e que merece respeito todos os dias, até porque trabalho é dignidade e respeito é direito. “Minha história sempre esteve profundamente ligada à luta da classe trabalhadora. Venho do povo. Eu sei o que é acordar cedo, enfrentar dificuldades, trabalhar muito e seguir em frente com coragem, dignidade e esperança”, diz.

Na Assembleia Legislativa, o seu mandato segue sendo instrumento dessa luta: pela valorização das professoras e professores, das servidoras e servidores públicos, das mulheres trabalhadoras, dos trabalhadores da saúde, da educação, da cultura, do comércio, da indústria, do campo, da cidade e de todos aqueles que vivem do próprio trabalho. “Tenho orgulho de ver esse compromisso e dedicação com a trabalhadora e o trabalhador a nível nacional, através do nosso governo federal. O presidente Lula, que já foi metalúrgico, recolocou a classe trabalhadora no centro das prioridades, com a valorização do salário mínimo, a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até 5 mil reais, desenvolve políticas para garantir mais saúde a todos e educação aos filhos da classe trabalhadora, e atualmente está na luta pelo fim da escala 6x1, para garantir mais dignidade, descanso e qualidade de vida”, enumera, festejando os avanços.

A deputada Professora Bebel deixa claro, ainda, que o trabalhador não quer favor. “O Trabalhador quer respeito, salário digno, direitos garantidos e tempo para viver. Neste primeiro de maio, renovo meu compromisso: seguirei lutando por um estado de São Paulo onde a classe trabalhadora seja realmente valorizada. Porque quando o respeito avança, o povo inteiro avança, e faço questão de dizer que a luta não para. Meus sinceros parabéns a todas as trabalhadoras e trabalhadores do nosso Brasil!”, completa.