Segundo ele, o trabalho é um elemento que dignifica, sustenta famílias e gera oportunidades, mas também exige adaptação constante diante das transformações do mercado. Nesse sentido, Madureira defende que o reconhecimento aos trabalhadores deve vir acompanhado de ações concretas voltadas à qualificação profissional.

O deputado estadual Alex Madureira (PL) ressaltou a importância de refletir sobre o papel do trabalhador na sociedade neste feriado. Em artigo divulgado por ocasião da data, o parlamentar afirmou que cada profissional contribui diretamente para o desenvolvimento econômico, social e humano do Estado e do país.

O deputado destacou a necessidade de ampliar o acesso à formação e preparar a mão de obra para os desafios atuais e futuros, em um cenário marcado pelo avanço da tecnologia e por mudanças nas dinâmicas de emprego. Para ele, não basta apenas criar vagas, mas garantir que os trabalhadores estejam aptos a ocupá-las com dignidade e perspectivas de crescimento.

O texto também enfatiza o papel dos jovens nesse processo. Madureira defende a criação de caminhos mais efetivos para a inserção da juventude no mercado de trabalho, com formação alinhada às novas demandas e às transformações econômicas.

Entre as propostas apontadas, estão a integração entre educação e setor produtivo, o fortalecimento do ensino técnico e a abertura de espaço para o desenvolvimento de novos setores econômicos capazes de gerar empregos qualificados.