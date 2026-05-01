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DIA DO TRABALHO

Alex Madureira destaca qualificação profissional dos jovens

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Parlamentar afirma que o reconhecimento ao trabalhador deve se transformar em ações práticas
Parlamentar afirma que o reconhecimento ao trabalhador deve se transformar em ações práticas

O deputado estadual Alex Madureira (PL) ressaltou a importância de refletir sobre o papel do trabalhador na sociedade neste feriado. Em artigo divulgado por ocasião da data, o parlamentar afirmou que cada profissional contribui diretamente para o desenvolvimento econômico, social e humano do Estado e do país.

Segundo ele, o trabalho é um elemento que dignifica, sustenta famílias e gera oportunidades, mas também exige adaptação constante diante das transformações do mercado. Nesse sentido, Madureira defende que o reconhecimento aos trabalhadores deve vir acompanhado de ações concretas voltadas à qualificação profissional.

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O deputado destacou a necessidade de ampliar o acesso à formação e preparar a mão de obra para os desafios atuais e futuros, em um cenário marcado pelo avanço da tecnologia e por mudanças nas dinâmicas de emprego. Para ele, não basta apenas criar vagas, mas garantir que os trabalhadores estejam aptos a ocupá-las com dignidade e perspectivas de crescimento.

O texto também enfatiza o papel dos jovens nesse processo. Madureira defende a criação de caminhos mais efetivos para a inserção da juventude no mercado de trabalho, com formação alinhada às novas demandas e às transformações econômicas.

Entre as propostas apontadas, estão a integração entre educação e setor produtivo, o fortalecimento do ensino técnico e a abertura de espaço para o desenvolvimento de novos setores econômicos capazes de gerar empregos qualificados.

Ao final, o parlamentar afirma que o reconhecimento ao trabalhador deve se transformar em ações práticas. “Valorizar o trabalho é construir um futuro com mais oportunidades, inclusão e progresso para todos”, conclui.

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