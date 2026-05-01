Todos os dias, mais de 400 profissionais circulam pelos prédios da Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) entre colaboradores atuantes na entidade e trabalhadores de empresas residentes, como XP Investimentos, Glovis e BTG Pactual. É um fluxo intenso que traduz, na prática, a diversidade de funções, histórias e trajetórias de trabalho. Os depoimentos dos Acipers (como são carinhosamente chamados) Patricia Mariana da Silva Geroldi, Anderson dos Santos Cruz e José Tadeu Duarte Novaes são exemplos desse contexto. Histórias de quem está começando no mercado e de quem, mesmo após a aposentadoria, escolhe continuar em atividade.
Esse movimento também dialoga com o cenário nacional. O primeiro emprego ainda é um desafio para milhões de jovens, especialmente diante da exigência de experiência prévia. Nesse contexto, estruturas como a Acipi ganham relevância ao concentrar empresas, serviços e uma intensa circulação de pessoas, criando um ambiente favorável à inserção e ao desenvolvimento profissional em diferentes fases da vida.
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Para o presidente da Acipi, Mauricio Benato, a entidade é, diariamente, um espaço de circulação de pessoas, ideias e oportunidades. “Receber mais de 400 profissionais todos os dias mostra a força desse ambiente vivo, que reúne diferentes áreas e perfis. Para nós, é muito significativo ver que muitos iniciam aqui a sua trajetória profissional, ao mesmo tempo em que outros escolhem permanecer ativos após a aposentadoria. Isso reforça o nosso compromisso em ser um local que acolhe, desenvolve e valoriza os profissionais em diferentes fases da vida”.
Aos 18 anos, Patricia Mariana Silva Geroldi iniciou sua trajetória profissional na Acipi, em 2023, como assistente administrativa. O que começou como uma oportunidade se transformou em um caminho de crescimento e descobertas. Hoje, como assistente de processos digitais, ela reconhece o quanto evoluiu desde o primeiro dia. “Foi muito gratificante. O reconhecimento me trouxe clareza sobre a vida profissional”, afirma.
Mesmo diante das inseguranças iniciais, encontrou no ambiente colaborativo um diferencial decisivo. A efetivação marcou um novo ciclo, reforçado pelo apoio de colegas e pela vivência em diferentes áreas. Entre os aprendizados, destaca o trabalho em equipe como essencial. “Ainda não tive experiência em empresa privada, mas, pela minha percepção, construir carreira em uma associação comercial proporciona oportunidades e trocas de forma mais fluida. O ambiente tende a ser mais colaborativo, tornando o convívio e as atividades mais leves”.
A assistente de processos digitais reforça que é gratificante fazer parte de uma história de quase 93 anos. “É algo especial, que vou levar comigo sempre. A união faz a força. Hoje, para mim, a Acipi representa pertencimento, confiança e perspectivas de futuro”.
A história de Anderson dos Santos Cruz começou em 2019, como estagiário, ainda cercado pelas dúvidas comuns do primeiro contato com o mercado. “Tudo era novo. Foi um misto de ansiedade e empolgação, porque aqui na Acipi eu fiz o meu primeiro estágio e tive meu primeiro emprego CLT efetivo. Tudo era muito novo, então eu estava aprendendo desde o básico até coisas mais específicas do dia a dia. O que mais me marcou foi esse aprendizado constante e o contato com as pessoas, tanto a equipe quanto as associadas”, lembra. Hoje, como analista de processos empresariais, ele reconhece o quanto aquela fase foi determinante para sua trajetória.
Sem planejar inicialmente uma carreira de longo prazo na Acipi, foi com o apoio de lideranças que passou a enxergar oportunidades de crescimento. “Recebi ajudas fundamentais para entender como funciona o ambiente corporativo, desde coisas mais básicas, como a comunicação por e-mail até a resolução de situações do dia a dia. A efetivação foi o ponto de virada”. Entre os principais aprendizados destaca a responsabilidade, a organização e, sobretudo, a habilidade de lidar com pessoas. Para Anderson, atuar em uma entidade como a Acipi amplia o sentido do trabalho, conectando suas atividades ao desenvolvimento de empresas e da cidade.
Aposentado desde 2011, analista financeiro José Tadeu Duarte Novaes, 67 anos, não dá sinais de que pretende parar de trabalhar tão cedo, movido pelo desejo de continuar aprendendo e contribuindo. Para o especialista contábil, o trabalho sempre foi guiado por dedicação e valorização das oportunidades, princípios que permanecem até hoje.
Na convivência com diferentes gerações, encontra novas percepções. “Sempre existe algo a aprender com os mais jovens, com a energia que eles trazem. Mais do que manter-se em atividade, o trabalho para mim é um espaço de troca, construção coletiva e evolução contínua. Como profissional, antes e depois da aposentadoria, sempre tentei aproveitar as oportunidades que a vida me apresentou, me dedicando ao máximo, pensando no bem-estar de todos, com honestidade, simplicidade e o mais importante, oferecendo uma amizade sincera no ambiente de trabalho. Sinto-me feliz com a história que consegui escrever”, finaliza José Tadeu.