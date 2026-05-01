A assistente de processos digitais reforça que é gratificante fazer parte de uma história de quase 93 anos. “É algo especial, que vou levar comigo sempre. A união faz a força. Hoje, para mim, a Acipi representa pertencimento, confiança e perspectivas de futuro”.

A história de Anderson dos Santos Cruz começou em 2019, como estagiário, ainda cercado pelas dúvidas comuns do primeiro contato com o mercado. “Tudo era novo. Foi um misto de ansiedade e empolgação, porque aqui na Acipi eu fiz o meu primeiro estágio e tive meu primeiro emprego CLT efetivo. Tudo era muito novo, então eu estava aprendendo desde o básico até coisas mais específicas do dia a dia. O que mais me marcou foi esse aprendizado constante e o contato com as pessoas, tanto a equipe quanto as associadas”, lembra. Hoje, como analista de processos empresariais, ele reconhece o quanto aquela fase foi determinante para sua trajetória.

Sem planejar inicialmente uma carreira de longo prazo na Acipi, foi com o apoio de lideranças que passou a enxergar oportunidades de crescimento. “Recebi ajudas fundamentais para entender como funciona o ambiente corporativo, desde coisas mais básicas, como a comunicação por e-mail até a resolução de situações do dia a dia. A efetivação foi o ponto de virada”. Entre os principais aprendizados destaca a responsabilidade, a organização e, sobretudo, a habilidade de lidar com pessoas. Para Anderson, atuar em uma entidade como a Acipi amplia o sentido do trabalho, conectando suas atividades ao desenvolvimento de empresas e da cidade.