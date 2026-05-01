A proposta do fim da escala de trabalho 6x1 no Brasil (seis dias de trabalho e um de descanso) segue na ordem do dia e divide opiniões. Os trabalhadores (em sua maioria) apoiam a proposta com o objetivo terem mais tempo com a família, enquanto os empresários temem ter de demitir para conseguir continuar com seus negócios. O projeto tramita no Congresso Nacional e ainda não tem data para votação.

A matéria em discussão sugere uma jornada de 5x2, ou seja, cinco dias de trabalho seguidos por dois dias de descanso, com uma carga horária semanal máxima de 40 horas, sem redução salarial. Atualmente, a legislação permite jornadas de até 44 horas semanais.

Os defensores da proposta destacam que a nova distribuição da carga horária poderia gerar mais empregos, diante da necessidade de recomposição de equipes e escalas. Há, ainda, a ampliação do tempo livre do trabalhador, possibilitando maior convivência familiar, lazer e até mesmo investimento em qualificação profissional. Sustenta-se, ainda, que a redução da jornada poderia contribuir para a diminuição dos índices de adoecimento psíquico, estresse ocupacional e afastamentos previdenciários.