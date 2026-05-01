As entidades ouvidas pelo Jornal de Piracicaba também dividem opiniões acerca do projeto que propõe o fim da escala 6x1. Para o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região, a posição é de apoio à proposta. Já o Simespi (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e de Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras.) e a Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) pregam cautela.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região, Wagner da Silveira, o Juca, afirmou que apoia a medida, pois “acreditamos que o trabalhador terá mais qualidade de vida, e até mesmo as empresas ganham quando se tem profissionais motivados”, teoriza.

Ele não espera impactos negativos com a medida, como demissões, caso a proposta seja aprovada. “Não acredito na dispensa de trabalhadores, porque temos um mercado promissor e precisamos produzir”, diz. “As empresas e todos nós, teremos que nos adaptar. A princípio, o sindicato precisa ficar atento para que reflexos da decisão não acarrete dificuldade de adaptação, que pode gerar a desorganização, principalmente operacional”, explica.