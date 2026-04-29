30 de abril de 2026
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FINAL FELIZ

Herói volta pra casa: Policial atropelado por carreta tem alta

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Terceiro BPRV PMESP
Gabriel Espadaroti, 32, teve alta do hospital nesta quarta-feira.
Gabriel Espadaroti, 32, teve alta do hospital nesta quarta-feira.

  Quase um mês após um acidente que chocou Piracicaba, o soldado da Polícia Militar Rodoviária Gabriel Matos Espadaroti, de 32 anos, finalmente venceu a luta pela vida e deixou o hospital nesta quarta-feira (29), em Piracicaba.

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A saída dele foi marcada por uma cena emocionante e difícil de esquecer. Do lado de fora do Hospital dos Fornecedores de Cana, colegas de farda, amigos e familiares se uniram em uma grande homenagem. Em fila, policiais prestaram continência, enquanto aplausos tomavam conta do local. Teve até faixa com mensagem de força chamando o soldado de “guerreiro”.

Abalado, mas de pé, Gabriel atravessou o corredor formado pelas pessoas que acompanharam de perto cada momento da sua recuperação.

O policial estava internado desde o fim de março, quando foi violentamente atingido por uma carreta fora de controle na Rodovia Ernesto Paterniani, ligação entre Piracicaba e Rio Claro. Naquele dia, o cenário já era de risco: equipes atuavam no atendimento de um outro acidente, envolvendo uma van que havia ficado pendurada na pista.

Foi durante esse atendimento que a carreta invadiu a área e atingiu várias pessoas. Ao todo, sete vítimas foram envolvidas na ocorrência. O caso terminou em tragédia com a morte de Matheus Carvalho Raimundo, inspetor de tráfego que trabalhava no local.

Desde então, a recuperação do policial mobilizou colegas e familiares, que acompanharam cada avanço como uma vitória.

Agora, fora do hospital, Gabriel começa uma nova fase — carregando no corpo as marcas do acidente, mas também o reconhecimento de quem viu de perto sua luta para sobreviver.

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