A saída dele foi marcada por uma cena emocionante e difícil de esquecer. Do lado de fora do Hospital dos Fornecedores de Cana, colegas de farda, amigos e familiares se uniram em uma grande homenagem. Em fila, policiais prestaram continência, enquanto aplausos tomavam conta do local. Teve até faixa com mensagem de força chamando o soldado de “guerreiro”.

Quase um mês após um acidente que chocou Piracicaba, o soldado da Polícia Militar Rodoviária Gabriel Matos Espadaroti, de 32 anos, finalmente venceu a luta pela vida e deixou o hospital nesta quarta-feira (29), em Piracicaba.

Abalado, mas de pé, Gabriel atravessou o corredor formado pelas pessoas que acompanharam de perto cada momento da sua recuperação.

O policial estava internado desde o fim de março, quando foi violentamente atingido por uma carreta fora de controle na Rodovia Ernesto Paterniani, ligação entre Piracicaba e Rio Claro. Naquele dia, o cenário já era de risco: equipes atuavam no atendimento de um outro acidente, envolvendo uma van que havia ficado pendurada na pista.

Foi durante esse atendimento que a carreta invadiu a área e atingiu várias pessoas. Ao todo, sete vítimas foram envolvidas na ocorrência. O caso terminou em tragédia com a morte de Matheus Carvalho Raimundo, inspetor de tráfego que trabalhava no local.