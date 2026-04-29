Promessas de lucro fácil, carros que nunca apareceram e mais de R$ 102 milhões em movimentações suspeitas, colocam Piracicaba e região no centro de uma investigação explosiva
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Uma investigação da Polícia Civil SP está sacudindo a região de Piracicaba, São Pedro e Limeira. Batizada de Operação Carro Fantasma, a apuração revela um suposto esquema sofisticado de fraudes financeiras, estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa que pode ter movimentado cifras impressionantes: mais de R$ 102 milhões em transações consideradas atípicas.
Segundo os investigadores, o grupo suspeito teria usado empresas — principalmente do ramo automotivo — e contas bancárias para dar aparência de legalidade a operações financeiras fora da realidade econômica declarada. O objetivo, de acordo com a apuração, seria atrair vítimas com promessas de rendimentos muito acima do mercado.
Promessa de ganho fácil virou armadilha
As vítimas, seduzidas pelo lucro rápido, eram incentivadas a fazer transferências via PIX e até contratar financiamentos de veículos. O problema? Em muitos casos, os carros simplesmente não existiam ou nunca eram entregues.
Após os pagamentos, o dinheiro passava por uma rede de contas e empresas ligadas aos investigados, dificultando o rastreamento e levantando suspeitas de lavagem de dinheiro.
Dinheiro em movimento suspeito
Relatórios de inteligência financeira identificaram movimentações milionárias incompatíveis com a renda declarada dos envolvidos. Esses dados foram fundamentais para acionar a Polícia Civil, que agora aprofunda as investigações.
Diante da gravidade do caso, a Justiça já autorizou uma série de medidas: quebra de sigilos bancário e fiscal, bloqueio de bens, indisponibilidade de ativos e mandados de busca e apreensão de documentos e equipamentos eletrônicos.
A expectativa é que o material recolhido ajude a esclarecer o caminho do dinheiro e identificar todos os envolvidos no suposto esquema.
A Polícia Civil mantém o caso sob sigilo para não comprometer as diligências. Novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço das investigações.
Enquanto isso, fica o alerta: propostas de ganho fácil podem esconder armadilhas perigosas — e, neste caso, um esquema que pode ter causado prejuízos milionários.