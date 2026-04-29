Promessas de lucro fácil, carros que nunca apareceram e mais de R$ 102 milhões em movimentações suspeitas, colocam Piracicaba e região no centro de uma investigação explosiva

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Uma investigação da Polícia Civil SP está sacudindo a região de Piracicaba, São Pedro e Limeira. Batizada de Operação Carro Fantasma, a apuração revela um suposto esquema sofisticado de fraudes financeiras, estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa que pode ter movimentado cifras impressionantes: mais de R$ 102 milhões em transações consideradas atípicas.