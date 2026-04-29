30 de abril de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
PIRACICABA E REGIÃO

Carro fantasma: Esquema milionário entra na mira da polícia

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Civil
Mais de 102 milhões em transações suspeitas colocaram Piracicaba no centro das investigações.
Mais de 102 milhões em transações suspeitas colocaram Piracicaba no centro das investigações.

 Promessas de lucro fácil, carros que nunca apareceram e mais de R$ 102 milhões em movimentações suspeitas, colocam Piracicaba e região no centro de uma investigação explosiva

LEIA MAIS

Uma investigação da Polícia Civil SP está sacudindo a região de Piracicaba, São Pedro e Limeira. Batizada de Operação Carro Fantasma, a apuração revela um suposto esquema sofisticado de fraudes financeiras, estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa que pode ter movimentado cifras impressionantes: mais de R$ 102 milhões em transações consideradas atípicas.

Segundo os investigadores, o grupo suspeito teria usado empresas — principalmente do ramo automotivo — e contas bancárias para dar aparência de legalidade a operações financeiras fora da realidade econômica declarada. O objetivo, de acordo com a apuração, seria atrair vítimas com promessas de rendimentos muito acima do mercado.

Promessa de ganho fácil virou armadilha

As vítimas, seduzidas pelo lucro rápido, eram incentivadas a fazer transferências via PIX e até contratar financiamentos de veículos. O problema? Em muitos casos, os carros simplesmente não existiam ou nunca eram entregues.

Após os pagamentos, o dinheiro passava por uma rede de contas e empresas ligadas aos investigados, dificultando o rastreamento e levantando suspeitas de lavagem de dinheiro.

 Dinheiro em movimento suspeito

Relatórios de inteligência financeira identificaram movimentações milionárias incompatíveis com a renda declarada dos envolvidos. Esses dados foram fundamentais para acionar a Polícia Civil, que agora aprofunda as investigações.

 Diante da gravidade do caso, a Justiça já autorizou uma série de medidas: quebra de sigilos bancário e fiscal, bloqueio de bens, indisponibilidade de ativos e mandados de busca e apreensão de documentos e equipamentos eletrônicos.

A expectativa é que o material recolhido ajude a esclarecer o caminho do dinheiro e identificar todos os envolvidos no suposto esquema.

A Polícia Civil mantém o caso sob sigilo para não comprometer as diligências. Novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço das investigações.

Enquanto isso, fica o alerta: propostas de ganho fácil podem esconder armadilhas perigosas — e, neste caso, um esquema que pode ter causado prejuízos milionários.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários