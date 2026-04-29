30 de abril de 2026
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POLÊMICO

EUA terão passaportes e moedas com imagem de Trump; Veja

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Governo dos EUA aposta em passaporte comemorativo com Donald Trump em meio às celebrações históricas.
Governo dos EUA aposta em passaporte comemorativo com Donald Trump em meio às celebrações históricas.

Os Estados Unidos devem lançar uma edição especial de passaportes com a imagem do presidente Donald Trump como parte das celebrações dos 250 anos da independência do país. A versão comemorativa será limitada, mas manterá os mesmos padrões de segurança e validade do documento tradicional.

A iniciativa se soma a outra medida recente envolvendo a imagem do presidente: a produção de moedas de US$ 1 com seu rosto. A proposta, autorizada com base em uma lei aprovada em 2020 para celebrar o semiquincentenário, gerou questionamentos sobre sua legalidade. Isso porque a legislação americana proíbe a inclusão de retratos de pessoas vivas — especialmente presidentes em exercício — em moedas e cédulas.

Mesmo diante das restrições, o governo sustenta que o secretário do Tesouro possui autoridade para autorizar a cunhagem e circulação de novos modelos, o que abriria margem para a emissão das moedas comemorativas.

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Detalhes visuais celebram a história dos EUA

No caso dos passaportes, o projeto gráfico inclui uma ilustração inspirada no retrato oficial de Trump na parte interna da capa, acompanhada de sua assinatura em dourado. O fundo traz elementos simbólicos como a bandeira dos Estados Unidos e a Declaração de Independência.

A contracapa também segue a proposta histórica, com uma bandeira estilizada em dourado. Em vez das 50 estrelas atuais, o design apresenta 13 estrelas — referência às colônias originais — com o número 250 ao centro, marcando o aniversário da independência.

O anúncio foi inicialmente divulgado pela imprensa americana e posteriormente confirmado por representantes do Departamento de Estado em redes sociais, reforçando o caráter comemorativo e limitado da iniciativa.

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