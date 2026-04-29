Os Estados Unidos devem lançar uma edição especial de passaportes com a imagem do presidente Donald Trump como parte das celebrações dos 250 anos da independência do país. A versão comemorativa será limitada, mas manterá os mesmos padrões de segurança e validade do documento tradicional.
A iniciativa se soma a outra medida recente envolvendo a imagem do presidente: a produção de moedas de US$ 1 com seu rosto. A proposta, autorizada com base em uma lei aprovada em 2020 para celebrar o semiquincentenário, gerou questionamentos sobre sua legalidade. Isso porque a legislação americana proíbe a inclusão de retratos de pessoas vivas — especialmente presidentes em exercício — em moedas e cédulas.
Mesmo diante das restrições, o governo sustenta que o secretário do Tesouro possui autoridade para autorizar a cunhagem e circulação de novos modelos, o que abriria margem para a emissão das moedas comemorativas.
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Detalhes visuais celebram a história dos EUA
No caso dos passaportes, o projeto gráfico inclui uma ilustração inspirada no retrato oficial de Trump na parte interna da capa, acompanhada de sua assinatura em dourado. O fundo traz elementos simbólicos como a bandeira dos Estados Unidos e a Declaração de Independência.
A contracapa também segue a proposta histórica, com uma bandeira estilizada em dourado. Em vez das 50 estrelas atuais, o design apresenta 13 estrelas — referência às colônias originais — com o número 250 ao centro, marcando o aniversário da independência.
O anúncio foi inicialmente divulgado pela imprensa americana e posteriormente confirmado por representantes do Departamento de Estado em redes sociais, reforçando o caráter comemorativo e limitado da iniciativa.