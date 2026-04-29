Para garantir o recebimento, a única exigência é ter uma chave Pix cadastrada no CPF. Caso a chave esteja vinculada a e-mail, telefone ou seja aleatória, será necessário ajustá-la junto ao banco antes da data do crédito.

Cerca de 4 milhões de brasileiros devem receber valores diretamente na conta no próximo dia 15 de julho, sem precisar solicitar nada. O pagamento será feito via Pix, em um lote especial criado para devolver dinheiro a contribuintes de baixa renda que tiveram Imposto de Renda retido na fonte, mas não eram obrigados a declarar.

A iniciativa, chamada de Cashback IRPF 2026, utiliza o cruzamento de dados da Receita Federal para localizar contribuintes com valores a restituir. O objetivo é corrigir uma distorção recorrente: trabalhadores que pagaram imposto ao longo do ano, mas não recuperaram o dinheiro por desconhecimento ou por não estarem obrigados a prestar contas ao Fisco.

A estimativa é que o total distribuído chegue a R$ 500 milhões. Embora o teto por pessoa seja de até R$ 1 mil, a média deve ficar em torno de R$ 125, considerando retenções menores acumuladas ao longo de 2024.

O modelo marca um avanço no uso de tecnologia pela administração tributária, ao inverter a lógica tradicional e permitir que o próprio sistema faça a devolução sem depender da iniciativa do contribuinte.

Quem entra e quem fica de fora