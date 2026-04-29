30 de abril de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
FIQUE ATENTO!

Anvisa manda recolher protetores solares e repelentes; Entenda

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem gerada por IA
Anvisa determina retirada de protetores solares e repelentes do mercado após identificar falhas que podem comprometer a proteção e a saúde dos consumidores.
Anvisa determina retirada de protetores solares e repelentes do mercado após identificar falhas que podem comprometer a proteção e a saúde dos consumidores.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada imediata do mercado e a suspensão da fabricação de protetores solares, repelentes e outros cosméticos produzidos pela empresa Henlau Química Ltda. A medida também proíbe a comercialização, distribuição, propaganda e uso dos itens, após a identificação de irregularidades graves no processo produtivo.

De acordo com a agência reguladora, alterações não autorizadas nas fórmulas podem comprometer diretamente a eficácia dos produtos. No caso dos protetores solares, isso significa que o fator de proteção indicado no rótulo pode não corresponder à proteção real oferecida à pele. Já nos repelentes, falhas na composição reduzem a capacidade de afastar insetos, aumentando a exposição a doenças como dengue, zika e chikungunya.

A orientação é clara: consumidores que tenham adquirido os produtos devem interromper o uso imediatamente e buscar o local de compra ou o fabricante para orientações sobre devolução ou descarte adequado.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Produtos afetados e falhas na produção

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União após uma inspeção realizada entre os dias 14 e 17 de abril, que identificou descumprimento das normas de Boas Práticas de Fabricação — conjunto de regras que garante a qualidade e segurança de cosméticos e saneantes.

Entre os itens atingidos estão repelentes infantis, versões em gel e spray, além de protetores solares com FPS 30 vendidos sob diferentes marcas, como Amorável, Sunlau, Wurth e Needs. A investigação também apontou que alguns produtos estavam sendo fabricados com composições diferentes das aprovadas, o que reforçou a decisão de ampliar a proibição para todos os cosméticos produzidos pela empresa, além de suspender a fabricação de saneantes.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários