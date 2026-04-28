30 de abril de 2026
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PIRACICABA E REGIÃO

'Tios tarados' são presos por abusos contra crianças

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil
Dois homens foram presos em Capivari e um terceiro em Piracicaba.
Dois homens foram presos em Capivari e um terceiro em Piracicaba.

  Uma série de crimes brutais e revoltantes escancarou um cenário preocupante dentro de lares em Capivari e Piracicaba. Três homens foram presos nesta segunda-feira (27), em um oparesxoa da Polícia Civil, suspeitos de envolvimento em crimes sexuais contra crianças e adolescentes — dois deles, tios das vítimas.

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 As investigações conduzidas pela Polícia Civil revelam casos que causaram indignação profunda e acenderam um alerta urgente: os abusos aconteceriam dentro do ambiente familiar, onde deveria existir proteção.

Em Capivari, um homem de 23 anos — tio da vítima — foi preso acusado de abusar de uma criança de apenas 4 anos. De acordo com a investigação, ele se aproveitava da proximidade familiar para cometer os crimes. O caso só veio à tona após a criança relatar os abusos durante atendimento no Conselho Tutelar. Um celular foi apreendido e pode conter provas importantes.

Na mesma cidade, um jovem de 22 anos foi detido após denúncias de comportamentos considerados perturbadores. Segundo a polícia, ele se aproximava de adolescentes, fazia investidas de cunho sexual, intimidava e chegava a tocar vítimas sem consentimento. Materiais suspeitos foram apreendidos e passam por perícia.

 Já em Piracicaba, no bairro Jardim Nova Iguaçu, outro caso devastador foi registrado. Um homem de 40 anos é suspeito de abusar da própria sobrinha, uma menina de 10 anos, dentro de casa. Os relatos indicam que os crimes teriam ocorrido de forma repetida. Aparelhos eletrônicos também foram recolhidos para análise.

 Os três suspeitos seguem presos, enquanto as investigações avançam para esclarecer todos os detalhes e possíveis novas vítimas.

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