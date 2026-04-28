Tudo começou com uma denúncia quente: um Chevrolet Onix azul, com placas suspeitas, estaria circulando pelo bairro Algodoal. As equipes da Guarda Civil foram para cima — e não demorou para localizar o veículo na Avenida Cristóvão Colombo, seguindo em direção à Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), rumo a São Pedro.

O cerco fechou e a casa caiu. Um homem procurado pela justiça acabou preso em uma operação tensa e eficaz da Guarda Civil na tarde desta segunda-feira (27), em Piracicaba. O flagrante escancarou um esquema pesado: quase 100 quilos de maconha escondidos em um carro clonado rodando pela cidade.

O motorista tentou seguir viagem, passou pelo Posto Bigaton e entrou na Rodovia Hermínio Petrin. Mas não teve jeito. Após uma manobra suspeita de retorno, veio a abordagem — e o castelo desmoronou.

Sem saída, o homem abriu o jogo: estava transportando drogas. E não era pouca coisa. Dentro do carro, os agentes encontraram 145 tabletes de maconha, somando impressionantes 96,6 quilos do entorpecente.

E tinha mais bomba vindo aí: o veículo era clonado, com registro original no Paraná. Como se não bastasse, o suspeito já era conhecido da Justiça — tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, válido até 2037, com anos de pena ainda pela frente.