O mercado imobiliário de Piracicaba e região ganhou ritmo em março de 2026 e consolidou um cenário que já vinha sendo desenhado nos meses anteriores: o da retomada. Dados do CRECI-SP apontam um salto de 88,07% nas vendas e de 54,17% nas locações, revelando um setor aquecido e cada vez mais alinhado à realidade financeira das famílias.
Mais do que números robustos, o avanço reflete uma mudança clara no comportamento do consumidor. Em um contexto de renda pressionada, quem compra ou aluga busca eficiência: imóveis funcionais, bem localizados e, principalmente, dentro do que cabe no bolso. O resultado é um mercado guiado por decisões racionais — e não por impulso.
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Crédito e custo-benefício impulsionam vendas
A força do crédito imobiliário segue como protagonista dessa retomada. Mais da metade das compras (52,4%) foi viabilizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto outros bancos responderam por 31,7%. Já as aquisições à vista representaram apenas 14,3%, evidenciando o quanto o financiamento é decisivo para movimentar o setor.
Nesse cenário, os imóveis de padrão médio dominam. Cerca de 66,6% das vendas ficaram entre R$ 201 mil e R$ 400 mil, com destaque para a faixa de R$ 301 mil a R$ 350 mil, que concentrou quase um quarto das negociações. A preferência também é clara no perfil dos imóveis: casas e apartamentos com dois dormitórios lideram, além de metragens entre 51 m² e 100 m².
A localização reforça essa lógica. Regiões centrais e áreas periféricas concentram praticamente todo o mercado, somando mais de 90% das vendas, enquanto bairros nobres aparecem com participação mais tímida. O que pesa, no fim das contas, é o equilíbrio entre preço e infraestrutura.
Locações refletem ajuste financeiro das famílias
No mercado de locação, o movimento também revela adaptação. Quase metade das mudanças ocorreu em busca de aluguéis mais baratos (46,2%), mas uma parcela significativa (38,5%) migrou para imóveis mais caros — um sinal de readequação financeira e mobilidade social.
Os valores seguem concentrados em faixas acessíveis: cerca de um terço dos contratos está entre R$ 1.251 e R$ 1.500, enquanto imóveis de até R$ 1.000 e entre R$ 1.500 e R$ 2.000 também têm forte presença. Casas dominam amplamente (92% das locações), e o padrão de dois dormitórios continua sendo o mais procurado.
Outro ponto que chama atenção é a forma de garantia. O fiador ainda lidera (54,3%), mas o seguro-fiança já aparece com 40%, mostrando uma transição gradual para soluções mais modernas e menos burocráticas.
Com crescimento acumulado de 98,66% nas vendas e 28,48% nas locações em 2026, além de altas expressivas nos últimos 12 meses, Piracicaba confirma um mercado imobiliário resiliente. Sustentado por demanda real e dependente das condições de crédito, o setor segue como um importante termômetro econômico — e deve manter crescimento moderado enquanto houver acesso ao financiamento e estabilidade na renda das famílias.