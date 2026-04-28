Mais do que números robustos, o avanço reflete uma mudança clara no comportamento do consumidor. Em um contexto de renda pressionada, quem compra ou aluga busca eficiência: imóveis funcionais, bem localizados e, principalmente, dentro do que cabe no bolso. O resultado é um mercado guiado por decisões racionais — e não por impulso.

O mercado imobiliário de Piracicaba e região ganhou ritmo em março de 2026 e consolidou um cenário que já vinha sendo desenhado nos meses anteriores: o da retomada. Dados do CRECI-SP apontam um salto de 88,07% nas vendas e de 54,17% nas locações, revelando um setor aquecido e cada vez mais alinhado à realidade financeira das famílias.

A força do crédito imobiliário segue como protagonista dessa retomada. Mais da metade das compras (52,4%) foi viabilizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto outros bancos responderam por 31,7%. Já as aquisições à vista representaram apenas 14,3%, evidenciando o quanto o financiamento é decisivo para movimentar o setor.

Nesse cenário, os imóveis de padrão médio dominam. Cerca de 66,6% das vendas ficaram entre R$ 201 mil e R$ 400 mil, com destaque para a faixa de R$ 301 mil a R$ 350 mil, que concentrou quase um quarto das negociações. A preferência também é clara no perfil dos imóveis: casas e apartamentos com dois dormitórios lideram, além de metragens entre 51 m² e 100 m².

A localização reforça essa lógica. Regiões centrais e áreas periféricas concentram praticamente todo o mercado, somando mais de 90% das vendas, enquanto bairros nobres aparecem com participação mais tímida. O que pesa, no fim das contas, é o equilíbrio entre preço e infraestrutura.

Locações refletem ajuste financeiro das famílias