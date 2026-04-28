A medida, que entra em vigor em caráter de transição, também permite que condutores que já tenham pago multas solicitem ressarcimento, desde que comprovem a quitação do pedágio dentro do novo prazo. A estimativa é de que cerca de R$ 93 milhões possam ser devolvidos.

Motoristas com pendências no pedágio eletrônico ganharam um novo prazo para se regularizar. O governo federal anunciou a suspensão de mais de 3 milhões de multas relacionadas ao sistema free flow, além de conceder até 200 dias para o pagamento das tarifas em aberto sem a aplicação de penalidades.

Com a mudança, os motoristas terão até 16 de novembro para quitar valores pendentes sem sofrer multas. Durante esse período, infrações ficam suspensas e os pontos registrados na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) podem ser revertidos após o pagamento.

A partir de 17 de novembro, porém, as regras voltam a ser aplicadas integralmente. O não pagamento de pedágio é considerado infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.

Além disso, as concessionárias terão até 100 dias para adaptar seus sistemas e concluir a integração de dados. A expectativa é que, ao final desse processo, as cobranças estejam disponíveis na Carteira Digital de Trânsito, facilitando o acesso dos usuários.

ENTENDA COMO FUNCIONA O FREE FLOW