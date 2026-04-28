Uma noite de terror tomou conta do bairro Altos do Piracicaba, em Piracicaba, nesta segunda-feira (27). Uma casa foi engolida pelo fogo, provocando pânico, correria e desespero entre moradores da região. Uma pessoa se feriu tentando apagar o incêndio.
As chamas, altas e fora de controle, chamaram a atenção de vizinhos, que rapidamente acionaram o Corpo de Bombeiros. Equipes chegaram às pressas e enfrentaram uma verdadeira batalha para conter o incêndio que destruía a residência localizada em frente à Escola Edson Rontani.
O clima era de tensão total. Moradores acompanharam tudo de perto, temendo que o fogo se espalhasse para outras casas.
Apesar do susto e da destruição, ninguém ficou ferido. A Defesa Civil também esteve no local para avaliar os danos e garantir a segurança da área.
As causas do incêndio ainda não foram divulgadas. Enquanto isso, o cenário que ficou é de destruição — e alívio por uma tragédia maior ter sido evitada.