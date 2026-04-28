Uma noite de terror tomou conta do bairro Altos do Piracicaba, em Piracicaba, nesta segunda-feira (27). Uma casa foi engolida pelo fogo, provocando pânico, correria e desespero entre moradores da região. Uma pessoa se feriu tentando apagar o incêndio.

As chamas, altas e fora de controle, chamaram a atenção de vizinhos, que rapidamente acionaram o Corpo de Bombeiros. Equipes chegaram às pressas e enfrentaram uma verdadeira batalha para conter o incêndio que destruía a residência localizada em frente à Escola Edson Rontani.

O clima era de tensão total. Moradores acompanharam tudo de perto, temendo que o fogo se espalhasse para outras casas.