No Jardim Itapuã, a história começou com uma mensagem “inofensiva”. Parecia ser de alguém conhecido. Bastou um clique.e pronto: celular apagou, reiniciou e já não era mais da vítima. Do outro lado, o criminoso assumiu o controle e saiu disparando pedidos de dinheiro para amigos e familiares. Por sorte, ninguém caiu no golpe até o registro da ocorrência.

Piracicaba virou alvo de uma onda pesada de golpes neste sábado (25). Em pelo menos três casos registrados quase ao mesmo tempo, moradores tiveram os celulares praticamente “tomados” por criminosos após cair em armadilhas digitais.

No Novo Horizonte, o prejuízo quase veio em dose dupla. Um homem acabou entregando um código após conversa com um falso conhecido — erro fatal. Resultado: dois números, um pessoal e outro comercial, foram sequestrados. Os aparelhos foram zerados e usados para tentar arrancar dinheiro de contatos. Mais uma vez, o golpe não se concretizou, mas o susto foi grande.

Já no Mário Dedini, a cena foi ainda mais assustadora. O celular simplesmente travou e reiniciou sozinho. Quando voltou, aplicativos bancários e redes sociais tinham sumido. Era o sinal: o aparelho já estava nas mãos dos criminosos. A vítima ainda enfrentou dificuldade para confirmar uma movimentação via Pix feita antes do ataque.

Os três casos têm um roteiro parecido: mensagem suspeita, clique ou código enviado e o controle do celular vai embora em segundos.