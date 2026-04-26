26 de abril de 2026
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VIROU NA PISTA

Caminhão de cana tomba e trava acesso da SP 304 em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Artesp
A carreta tombou e interditou o acesso da SP 304.
A carreta tombou e interditou o acesso da SP 304.

 O domingo começou com susto e trânsito travado em Piracicaba. Um caminhão tombou de forma violenta na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), na altura do bairro Glebas Primavera, e deixou um rastro de destruição na pista.

Segundo informações, o motorista acessava a alça no km 174, quando sentiu um forte impacto — foi o suficiente para perder o controle e ver o veículo virar. A carga de cana-de-açúcar ficou espalhada pelo asfalto, formando um verdadeiro tapete e impedindo a passagem.

Apesar da cena assustadora, o condutor escapou ileso, sem nenhum ferimento.

A alça foi interditada. Equipes da concessionária entraram em ação para retirar a carga e tentar liberar a via, mas o bloqueio seguia sem previsão imediata de término.

Motoristas tiveram que redobrar a paciência — e buscar rotas alternativas.

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