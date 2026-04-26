O domingo começou com susto e trânsito travado em Piracicaba. Um caminhão tombou de forma violenta na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), na altura do bairro Glebas Primavera, e deixou um rastro de destruição na pista.

Segundo informações, o motorista acessava a alça no km 174, quando sentiu um forte impacto — foi o suficiente para perder o controle e ver o veículo virar. A carga de cana-de-açúcar ficou espalhada pelo asfalto, formando um verdadeiro tapete e impedindo a passagem.

Apesar da cena assustadora, o condutor escapou ileso, sem nenhum ferimento.