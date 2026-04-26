A falha bagunçou tudo: pressão fraca, água sumindo e revolta crescendo. Entre os bairros atingidos estão Santa Rosa, Villa D’Aquila, Jequitibás, Alphaville, Vila Bela Vista e adjacências.

Um vazamento na base do reservatório do complexo da Torre de TV, detonou o abastecimento e deixou moradores do Santa Rosa e região na mão — ou melhor, com a torneira seca, neste domingo (26), em Piracicaba.

O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) correu para tentar minimizar os transtornos, mas o estrago já estava feito. O problema atingiu um reservatório gigante, com capacidade de 200 mil litros, que precisou ser esvaziado às pressas para reparo.

Para tentar aliviar a situação, foram colocados dois reservatórios emergenciais de 80 mil litros cada e feita uma ligação direta na rede. Mesmo assim, a normalização completa só deve acontecer na manhã desta segunda-feira (27).

Enquanto isso, o recado é duro: economizar até a última gota. A orientação é usar água só no essencial. Quem tem caixa d’água, que segure firme — porque a seca pode bater na porta a qualquer momento.