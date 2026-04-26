Uma ação criminosa ousada transformou a madrugada deste domingo (26) em um verdadeiro cenário de prejuízo em Nova Odessa, a 40 km de Piracicaba. Bandidos invadiram um pátio utilizado pela Prefeitura e promoveram um verdadeiro “arrastão”, levando peças e deixando diversos veículos completamente inutilizados.

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De acordo com as informações, os criminosos agiram entre a noite de sábado (25) e as primeiras horas do dia seguinte. Para entrar no local, o grupo não teve dificuldade: o cadeado do portão foi cortado, abrindo caminho para o ataque.