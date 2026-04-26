Uma ação criminosa ousada transformou a madrugada deste domingo (26) em um verdadeiro cenário de prejuízo em Nova Odessa, a 40 km de Piracicaba. Bandidos invadiram um pátio utilizado pela Prefeitura e promoveram um verdadeiro “arrastão”, levando peças e deixando diversos veículos completamente inutilizados.
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De acordo com as informações, os criminosos agiram entre a noite de sábado (25) e as primeiras horas do dia seguinte. Para entrar no local, o grupo não teve dificuldade: o cadeado do portão foi cortado, abrindo caminho para o ataque.
Quando um funcionário chegou ao espaço, por volta das 5h45 da manhã, se deparou com a cena chocante: pelo menos 12 veículos oficiais estavam violados, muitos deles sem condições de uso.
Os ladrões levaram tudo o que puderam. Entre os itens furtados estão rodas com pneus, baterias, estepes, ferramentas e até fiação dos veículos. Nem combustível escapou — um galão com gasolina também foi levado.
Os carros estavam estacionados em uma área ligada ao Instituto de Zootecnia, na região central da cidade, utilizada por setores da administração municipal.
A Guarda Civil foi acionada e registrou a ocorrência, enquanto a Polícia Científica realizou perícia no local para tentar identificar pistas que levem aos responsáveis.
Até o momento, ninguém foi preso. O caso segue sob investigação e o prejuízo ainda está sendo contabilizado.