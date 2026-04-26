Testemunhas relatam momentos de desespero: a moto deslizou sem controle, como se estivesse sobre gelo, e o impacto foi inevitável. O homem caiu com violência e ficou ferido no meio da via, em um ponto de grande movimento.

Uma cena de terror no asfalto chocou quem passava pela rotatória das avenidas Presidente Kennedy e Cruzeiro do Sul, na noite deste sábado (25), em Piracicaba. Um motociclista de 35 anos foi lançado ao chão após a moto perder totalmente a aderência em meio a uma pista encharcada de óleo diesel — uma armadilha pronta, ignorada e extremamente perigosa.

O mais alarmante é que o risco já estava anunciado. Desde sexta-feira (24), após um caminhão carregado com combustível se envolver em uma ocorrência, o diesel ficou espalhado pelo trecho. Mesmo assim, nenhuma solução eficaz teria sido tomada para eliminar o perigo.

A Polícia Militar foi acionada e realizou a sinalização da área. O motociclista recebeu atendimento inicial no local e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Centro de Ortopedia e Traumatologia (COT), onde passará por exames para avaliar possíveis fraturas.

O trecho é considerado crítico e exige atenção redobrada. Para quem passa por ali, o alerta é claro: o perigo não está só no trânsito — está no chão, invisível, pronto para provocar novas quedas.